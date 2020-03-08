Исследование рынка труда: чего хотят женщины и чем отличаются от мужчин?

В ходе исследования у людей спрашивали, что заставляет их принять решение в пользу конкретного рабочего места, а также, что именно мотивирует их остаться в одной и той же организации на продолжительное время. Ожидаемо, результаты во многом различаются в зависимости от возраста, но на первое место – при смене работы и при решении остаться в организации надолго – люди ставят компенсационный пакет, который помимо заработной платы включает, например, более продолжительный оплачиваемый отпуск, а также решения в части медицинского и пенсионного страхования. Исследование также показало, что из всех опрошенных целевых групп наиболее важны деньги оказались для женщин моложе 25 лет.

Если для мужчин предлагаемые работой вызовы стоят в рейтинге мотивирующих факторов на втором месте, то для женщин важнее всего гибкий рабочий график – особенно для женщин 25-44 лет. Для более молодых женщин важна возможность развития, а для женщин старше 45 лет, как и для мужчин, наличие вызовов. Исследование продемонстрировало, что женщинам важна команда, а мужчинам – репутация организации.

Среди факторов, мотивирующих дольше работать на одном и том же месте, на первом месте находится зарплата, а вот наличие вызовов тут отступает назад – важнее становятся коллеги, личность руководителя, возможности развития карьеры и близость рабочего места к дому, либо возможность работать удаленно.