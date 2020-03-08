Исследование рынка труда: чего хотят женщины и чем отличаются от мужчин?

Недавно опубликованное охватившее 14 000 респондентов международное исследование компании Manpower продемонстрировал, что, выбирая место работы, женщины и мужчины исходят из несколько разных вещей, хотя для мужчин и женщин всех возрастов основным фактором являются деньги. Женщины же больше мужчин ценят гибкий рабочий график и хороших коллег.
В ходе исследования у людей спрашивали, что заставляет их принять решение в пользу конкретного рабочего места, а также, что именно мотивирует их остаться в одной и той же организации на продолжительное время. Ожидаемо, результаты во многом различаются в зависимости от возраста, но на первое место – при смене работы и при решении остаться в организации надолго – люди ставят компенсационный пакет, который помимо заработной платы включает, например, более продолжительный оплачиваемый отпуск, а также решения в части медицинского и пенсионного страхования. Исследование также показало, что из всех опрошенных целевых групп наиболее важны деньги оказались для женщин моложе 25 лет.
Если для мужчин предлагаемые работой вызовы стоят в рейтинге мотивирующих факторов на втором месте, то для женщин важнее всего гибкий рабочий график – особенно для женщин 25-44 лет. Для более молодых женщин важна возможность развития, а для женщин старше 45 лет, как и для мужчин, наличие вызовов. Исследование продемонстрировало, что женщинам важна команда, а мужчинам – репутация организации.
Среди факторов, мотивирующих дольше работать на одном и том же месте, на первом месте находится зарплата, а вот наличие вызовов тут отступает назад – важнее становятся коллеги, личность руководителя, возможности развития карьеры и близость рабочего места к дому, либо возможность работать удаленно.
«Цель исследования, разумеется, заключалась не в том, чтобы разделить людей на женщин и мужчин, молодых и пожилых, а в том, чтобы понять, что для кого важнее, – сказал руководитель Manpower в странах Балтии Хейго Калдра. – Свыше 50% работодателей утверждают, что больше не могут найти на рынке труда людей с подходящими умениями – в результате как целенаправленный найм, так и удержание имеющегося персонала становятся для бизнеса стратегическими целями. Достойная зарплата, конечно, привлекает людей, но в дальнейшем большую роль играют биография человека и его ожидания.
Все больше становится организаций, предлагающих не один мотивационный пакет для всех, а старающихся мотивировать работников индивидуально. Чем более гибким является отношение предприятия к человеку, чем более персонализированный мотивационный пакет оно может предложить, тем проще найти и удержать хороших работников».
ManpowerGroup – международное занимающееся персоналом предприятие, обладающее более, чем 70 годами опыта в сфере найма и аренды персонала. Действующее уже 15 лет эстонское отделение Manpower предлагает все связанные с персоналом услуги: от найма и аренды рабочей силы, до целевого поиска и консультирования.
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