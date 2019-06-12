Исследование: работники больше всего нуждаются в уважении руководителей

Другими важными качествами выбрали умение слушать, брать ответственность и открытость новым идеям. Примерно половина ответивших посчитали данные качества измерительной шкалой нормального руководителя.

По-разному относятся в странах Прибалтики и к тому, чтобы руководитель поступал справедливо. В Латвии и Литве более 40% ответивших упомянули это среди критериев нормального руководителя, но в Эстонии это назвало всего 19% работников. То же можно сказать о сильном управлении: это посчитали важным более 30% латышей и литовцев, но всего 19% эстонцев.

„В таких исследованиях люди обычно называют вещи, которых им больше всего не хватает, — прокомментировала Кескюла. — Обстоятельство, что в Латвии и Литве самими важными пунктами упоминаются уважительность, признание и справедливое отношение, позволяет нам сказать, что в рабочих отношениях и среде данных стран ещё много места для развития. Эстония же в этих вопросах несколько отличается от южных соседей, скорее всего потому, что здесь на этом поприще сделано уже больше шагов к успеху.”

В Эстонии работники желают, чтобы нормальный руководитель был чутким и уверенным в себе и давал регулярно обратную связь. В Латвии и Литве видимо эти качества не считают важными — там их упомянули меньше десятой части участников опроса. Меньше всего чуткость и уверенность в себе ценят латыши: качествами, необходимыми для нормального руководителя, их назвали всего 4%.

Некоторые слова объединяют работников Эстонии и Латвии, а иначе считают литовцы. Это касается, например, чувства юмора и хорошего настроения, которых от руководителя ожидает примерно треть ответивших в Эстонии и Латвии, в Литве же считает это важным всего 17% опрошенных. Литовцы же больше остальных хотят, чтобы их задействовали в процессе принятия решений — это назвали важным критерием 23% литовцев, 17% эстонцев и всего 12% латышей.

В заключение можно сказать, что в Эстонии работники больше всего ожидают хорошую рабочую среду, уважительных руководителей, дружелюбных коллег и гибкое рабочее время. Латыши и литовцы также ожидают уважительность со стороны руководителей, но больше эстонцев ценят экономические блага. Например, латыши ценят хорошую зарплату, стабильность и дополнительные блага. Литовцы в дополнение к хорошей зарплате ценят также стабильность, профессиональное развитие и возможность карьерного роста.