06.11.2019, 08:23

Исследование: Пярнуское шоссе изнывает от плотного движения грузовиков. Когда оно станет четырехрядным?


Туули Йыэсаар
EST
Исследование: Пярнуское шоссе изнывает от плотного движения грузовиков. Когда оно станет четырехрядным?
Andres Putting

Для более комфортного передвижения было бы хорошо сделать шоссе Таллинн - Пярну четырехрядным, но для этого нужно политическое решение, с которым вопрос прояснится в течение ноября.

В мае этого года правительство, составляя государственную бюджетную стратегию, пришло к принципиальной договоренности, что государство продолжит перестройку шоссе ТаллиннТарту в четырехрядное. На очереди участок Козе — Мяо, на строительство которого в течение следующих трех лет выделяется почти сто миллионов евро.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас сказал весной, что в своих планах правительство исходит из того, что жители Эстонии должны передвигаться быстро и безопасно. Отметил министр также и региональный аспект: "Приличные дороги снижают риски запустения".

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Дорожный техноцентр провел по заказу Департамента шоссейных дорог исследование плотности движения на государственных трассах и составил на его основании отчет, в котором подчеркивается, что по меньшей мере в части грузовиков Пярнуское шоссе имеет гораздо большую плотность движения, чем Тартуское. Что касается опасности запустения, то она угрожает Юго-Западной Эстонии в той же степени, как и южным уездам. Почему тогда Тартуское шоссе в приоритете?

По словам директора Дорожного техноцентра Тайво Мёлла, с точки зрения дорожной нагрузки важно знать среднесуточную частоту движения фур и их долю во всём трафике. Дело в том, что такие автопоезда двигаются обычно медленнее легковых автомобилей, вызывая у водителей последних желание совершить обгон. Но обгон — это маневр, который предполагает выезд на встречную полосу движения, что приводит к опасности лобового столкновения. Учитывая погодные условия в Эстонии и относительно короткое в течение большей части года светлое время суток, водителям сложно бывает оценить скорость движения встречного транспортного средства.

Прошлогодние подсчеты Дорожного техноцентра показали, что средняя доля фур длиной свыше 12 метров в общем количестве транспорта составляет 10,2%. В численном выражении больше всего таких длинных автопоездов движется по дорогам Северной Эстонии, но в процентном отношении — в Западной Эстонии, причем львиная часть — по шоссе Таллинн — Пярну: это фуры, идущие из Таллиннского порта транзитом через Эстонию.

При этом рост трафика по Пярнускому шоссе в течение многих лет остается стабильным. Данные Техноцентра показывает, что число автопоездов за последние 15 лет возрасло на 112% (в большей степени количество фур выросло только на Таллиннской окружной дороге, а также на трассе Таллинн — Палдиски, ведущей в порт Палдиски).

Всего по дороге Таллинн — Пярну — Икла каждый день проезжает 1500 фур, которые составляют почти пятую часть всего трафика, а точнее — 17%. На шоссе Таллинн — Тарту — ВыруЛухамаа процентная часть автопоездов — 10%, в численном выражении — 737 в сутки. Но в то же время о строительстве четырехрядного шоссе Таллинн — Тарту годами идет и обсуждение, ведется и реальная деятельность, а Пярнуское шоссе оказалось в роли сироты.

Delfi

Дорога вместила бы и еще

Самоуправления Пярнумаа в течение этих лет вовсе не терпели молча, они говорили о проблеме. Волость Тахкуранна заказала даже как-то собственную перепись трафика, так как сочла, что Дорожный техноцентр приуменьшает проблему.

"Хотя между Таллинном и Тарту движется вполовину меньше грузовиков, строительство четырехрядного шоссе постоянно в повестке дня, а мы — нет", — говорил еще три года назад старейшина бывшей волости Сурью Яанус Мянник газете Maaleht и сокрушался, что у шоссе Таллинн — Тарту больше голосистых и влиятельных сторонников, чем у дороги Таллинн — Пярну.

В отношении Пярнуского шоссе в последние годы сложился консенсус: там будет достаточно рядности 2+1. В самом ли деле шире не надо?

Специалист Дорожного техноцентра Танель Яйрус говорит, что и да, и нет. "С точки зрения плотности движения — вроде бы достаточно, машин там и больше поместится. А удобно ли ехать — это отдельный вопрос", — сказал он.

Вопрос, начиная с какой плотности трафика следует перестраивать дорогу в четырехрядную, в разных странах решается по-разному. В Финляндии пределом является 9000, в Великобритании — 11 000 автомобилей в сутки. В Эстонии считается нижним пределом 10 000 машин в сутки, когда следует уже планировать шоссе четырехрядным. Учитывая, что на Пярнуском шоссе трафик в прошлом году был только в пределах 8600, эта цифра говорит о том, что достаточно решения 2+1.

В вопросе четырехрядного Пярнуского шоссе нужно быть осторожным еще и потому, что неизвестно влияние железнодорожной магистрали Rail Baltic на объем грузоперевозок по этой дороге. Танель Яйрус пояснил, что государство с помощью налоговых инструментов может влиять на поведение логического сектора, поэтому можно было бы предварительно обсудить возможные сценарии, но этого еще не сделано.

Строительство четырехрядного шоссе Таллинн — Пярну является прежде всего политическим решением. К прошедшей пятнице, к 1 ноября, Министерство экономики и коммуникаций должно было подготовить новую программу по содержанию и развитию государственных дорог 2021 — 2030, в которой должен быть решен и вопрос будущего Пярнуского шоссе.

Советник по коммуникациям министерства Таави Аудо заверил, что программа практически готова. Обнародовать ее пока не будут, потому что сначала ее должен одобрить министр Таави Аас. Затем документ направят в другие министерства, а также объединениям волостей и городов, откуда ждут замечаний и предложений. К концу ноября можно ожидать, что все заинтересованные стороны выскажутся, и тогда программа будет представлена более широкой аудитории.

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