Исследование: Пярнуское шоссе изнывает от плотного движения грузовиков. Когда оно станет четырехрядным?

Самоуправления Пярнумаа в течение этих лет вовсе не терпели молча, они говорили о проблеме. Волость Тахкуранна заказала даже как-то собственную перепись трафика, так как сочла, что Дорожный техноцентр приуменьшает проблему.

"Хотя между Таллинном и Тарту движется вполовину меньше грузовиков, строительство четырехрядного шоссе постоянно в повестке дня, а мы — нет", — говорил еще три года назад старейшина бывшей волости Сурью Яанус Мянник газете Maaleht и сокрушался, что у шоссе Таллинн — Тарту больше голосистых и влиятельных сторонников, чем у дороги Таллинн — Пярну.

В отношении Пярнуского шоссе в последние годы сложился консенсус: там будет достаточно рядности 2+1. В самом ли деле шире не надо?

Специалист Дорожного техноцентра Танель Яйрус говорит, что и да, и нет. "С точки зрения плотности движения — вроде бы достаточно, машин там и больше поместится. А удобно ли ехать — это отдельный вопрос", — сказал он.

Вопрос, начиная с какой плотности трафика следует перестраивать дорогу в четырехрядную, в разных странах решается по-разному. В Финляндии пределом является 9000, в Великобритании — 11 000 автомобилей в сутки. В Эстонии считается нижним пределом 10 000 машин в сутки, когда следует уже планировать шоссе четырехрядным. Учитывая, что на Пярнуском шоссе трафик в прошлом году был только в пределах 8600, эта цифра говорит о том, что достаточно решения 2+1.

В вопросе четырехрядного Пярнуского шоссе нужно быть осторожным еще и потому, что неизвестно влияние железнодорожной магистрали Rail Baltic на объем грузоперевозок по этой дороге. Танель Яйрус пояснил, что государство с помощью налоговых инструментов может влиять на поведение логического сектора, поэтому можно было бы предварительно обсудить возможные сценарии, но этого еще не сделано.

Строительство четырехрядного шоссе Таллинн — Пярну является прежде всего политическим решением. К прошедшей пятнице, к 1 ноября, Министерство экономики и коммуникаций должно было подготовить новую программу по содержанию и развитию государственных дорог 2021 — 2030, в которой должен быть решен и вопрос будущего Пярнуского шоссе.