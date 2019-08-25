Исследование: провизор должен быть независимым от оптового продавца лекарств

”В апреле завершится пятилетняя реформа аптек, после чего в Эстонии только провизоры смогут держать аптеки. Сейчас большая часть аптек принадлежит фармацевтическим оптовикам, однако реформа сделает аптечные услуги независимыми от коммерческих интересов фармацевтических оптовиков. Конечно, лекарства должны быть доступны для людей по всей Эстонии”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Согласно исследованию, проведенному Эстонским исследовательским центром, 77% жителей Эстонии ожидают, что аптеки будут независимы в своей деятельности (например, выбор лекарств и их размещение в аптеке, реклама лекарств) от деловых интересов фармацевтических оптовиков. ”Это показывает, что для людей аптека — это не обычный магазин, а важная часть системы здравоохранения. Независимое консультирование, ориентированное в первую очередь на пациентов, помогает улучшить последовательность лечения, которое было назначено врачом. Квалифицированные провизоры играют в этом ключевую роль”, — добавил министр Танель Кийк.

Только 6% респондентов не считают независимость провизоров важным. 96% из опрошенных находят, что деятельность аптекаря должна основываться в первую очередь на потребностях пациента, таких как консультирование по приему лекарств и обеспечение доступности необходимых лекарств.

Согласно опросу, почти 60% жителей Эстонии ответили, что от места их проживания или работы находится одна или три аптеки в 15 минутах ходьбы или на общественном транспорте, а для четверти людей количество аптек на данном расстоянии даже больше. Для 14% населения Эстонии, в том числе для почти 50% жителей небольших сельских населенных пунктов, нет аптек в течение четверти часа пути.