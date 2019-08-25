25.08.2019, 12:56

Исследование: провизор должен быть независимым от оптового продавца лекарств


rus.delfi.ee
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Odavnevad ravimid
Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

77% жителей Эстонии хотят, чтобы аптеки были бы в своей деятельности независимы от деловых интересов оптовых продавцов, выяснилось в ходе исследования, проведенного Eesti Uuringukeskus OÜ и Norstat Eesti AS по заказу министерства социальных дел.

”В апреле завершится пятилетняя реформа аптек, после чего в Эстонии только провизоры смогут держать аптеки. Сейчас большая часть аптек принадлежит фармацевтическим оптовикам, однако реформа сделает аптечные услуги независимыми от коммерческих интересов фармацевтических оптовиков. Конечно, лекарства должны быть доступны для людей по всей Эстонии”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Согласно исследованию, проведенному Эстонским исследовательским центром, 77% жителей Эстонии ожидают, что аптеки будут независимы в своей деятельности (например, выбор лекарств и их размещение в аптеке, реклама лекарств) от деловых интересов фармацевтических оптовиков. ”Это показывает, что для людей аптека — это не обычный магазин, а важная часть системы здравоохранения. Независимое консультирование, ориентированное в первую очередь на пациентов, помогает улучшить последовательность лечения, которое было назначено врачом. Квалифицированные провизоры играют в этом ключевую роль”, — добавил министр Танель Кийк.

Только 6% респондентов не считают независимость провизоров важным. 96% из опрошенных находят, что деятельность аптекаря должна основываться в первую очередь на потребностях пациента, таких как консультирование по приему лекарств и обеспечение доступности необходимых лекарств.

Согласно опросу, почти 60% жителей Эстонии ответили, что от места их проживания или работы находится одна или три аптеки в 15 минутах ходьбы или на общественном транспорте, а для четверти людей количество аптек на данном расстоянии даже больше. Для 14% населения Эстонии, в том числе для почти 50% жителей небольших сельских населенных пунктов, нет аптек в течение четверти часа пути.

”Нынешняя организация аптечного рынка не помогла гарантировать доступность аптечных услуг в сельской местности и с этим нельзя смириться. У нас также есть более крупные населенные пункты в сельской местности, где нет аптек. Завершение реформы собственности аптек является условием для того, чтобы мы могли в будущем говорить об улучшении доступности аптечных услуг в сельских районах и, например, планировать дополнительные меры поддержки. Для этого аптеки должны снова стать частью системы здравоохранения”, — сказал министр Танель Кийк.

Опрос Norstat Eesti AS был проведен в мае 2019 года среди жителей Эстонии в возрасте от 15 лет и старше. Цель опроса — выяснить, что думают жители Эстонии по поводу доступности аптечных услуг и какие у них ожидания в отношении этих услуг.

1 апреля 2020 года завершится продлившийся пять лет переходный период реформы аптечной системы, благодаря которой будет разделена оптовая и розничная торговля лекарствами, а большинство долей во всех аптеках перейдет во владение независимых провизоров.

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