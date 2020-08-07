Исследование: приблизительно половина выпускников университетов работает по приобретенной специальности

”Сравнительно низкий процент тех, кто продолжает работать по специальности, можно обосновать несколькими обстоятельствами: одной из причин может быть, например, желание заниматься предпринимательством — об этом мечтает приблизительно треть молодежи Эстонии. С другой стороны, бывает сложно найти работу или практику по специальности и, таким образом, реально познакомиться со своей будущей профессией — эта преграда действительно имеет место быть, как показало наше исследование. Помимо этого, свыше трети работающих сегодня молодых людей имеют дополнительный заработок в секторе обслуживания и/или на временном рабочем месте, а это также увеличивает долю молодежи, которая не работает по специальности, полученной в университете”, — прокомментировала руководитель сегмента частных клиентов банка SEB Трийн Раудсепп.

Будем надеяться, что кратковременное влияние на трудовую занятость молодежи оказал также кризис в связи с коронавирусом, в результате которого без работы осталось 7% молодежи. У большего количества молодежи, в общей сложности у 19%, в результате коронакризиса снизились доходы. Примерно треть молодых респондентов подтвердили, что их повседневная жизнь вследствие вызванного коронавирусом кризиса существенно изменилась.

В то же время, по сравнению с прошлым годом, уровень доходов работающей молодежи остался в целом на том же уровне. Наиболее распространенный диапазон зарплат среди работающей молодежи составляет от 800 до 1200 евро, в то время как данные отражают тот факт, что молодые люди, которые работают параллельно с учебой, зарабатывают значительно меньше своих сверстников, которые только работают. Из молодежи, зарабатывающей более 1200 евро, 34% только работают, а 16% параллельно учатся и работают.

”В целом приятно констатировать, что несмотря на временные трудности, финансовое положение молодых людей в Эстонии довольно хорошее. Рост доходов, происходивший в предыдущие годы, в нынешнем году немного замедлился, но общая картина кардинально не изменилась, и в качестве положительного момента мы видим из результатов опроса, что всё больше молодых людей направляет свое внимание на предпринимательство и/или зарабатывает дополнительно от предпринимательства или своих увлечений”, — добавила Трийн Раудсепп.