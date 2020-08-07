07.08.2020, 09:11

Исследование: приблизительно половина выпускников университетов работает по приобретенной специальности


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Foto on illustratiivne.Foto: Ester Vaitmaa

Из недавнего опроса молодых клиентов банка SEB выяснилось, что чуть более половины молодых людей, окончивших университет, работает по приобретенной специальности. Возможность практики по специальности открывается для двух молодых людей из трех.

”Сравнительно низкий процент тех, кто продолжает работать по специальности, можно обосновать несколькими обстоятельствами: одной из причин может быть, например, желание заниматься предпринимательством — об этом мечтает приблизительно треть молодежи Эстонии. С другой стороны, бывает сложно найти работу или практику по специальности и, таким образом, реально познакомиться со своей будущей профессией — эта преграда действительно имеет место быть, как показало наше исследование. Помимо этого, свыше трети работающих сегодня молодых людей имеют дополнительный заработок в секторе обслуживания и/или на временном рабочем месте, а это также увеличивает долю молодежи, которая не работает по специальности, полученной в университете”, — прокомментировала руководитель сегмента частных клиентов банка SEB Трийн Раудсепп.

Будем надеяться, что кратковременное влияние на трудовую занятость молодежи оказал также кризис в связи с коронавирусом, в результате которого без работы осталось 7% молодежи. У большего количества молодежи, в общей сложности у 19%, в результате коронакризиса снизились доходы. Примерно треть молодых респондентов подтвердили, что их повседневная жизнь вследствие вызванного коронавирусом кризиса существенно изменилась.

В то же время, по сравнению с прошлым годом, уровень доходов работающей молодежи остался в целом на том же уровне. Наиболее распространенный диапазон зарплат среди работающей молодежи составляет от 800 до 1200 евро, в то время как данные отражают тот факт, что молодые люди, которые работают параллельно с учебой, зарабатывают значительно меньше своих сверстников, которые только работают. Из молодежи, зарабатывающей более 1200 евро, 34% только работают, а 16% параллельно учатся и работают.

”В целом приятно констатировать, что несмотря на временные трудности, финансовое положение молодых людей в Эстонии довольно хорошее. Рост доходов, происходивший в предыдущие годы, в нынешнем году немного замедлился, но общая картина кардинально не изменилась, и в качестве положительного момента мы видим из результатов опроса, что всё больше молодых людей направляет свое внимание на предпринимательство и/или зарабатывает дополнительно от предпринимательства или своих увлечений”, — добавила Трийн Раудсепп.

Опрос молодежи банком SEB проводился в мае 2020 года, число его респондентов составило 458 человек. Опрос 2020 года в основном был сфокусирован на изменениях в трудовой занятости и карьере молодежи.

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