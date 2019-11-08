08.11.2019, 19:22

Исследование: при выборе пенсионного фонда для жителей Эстонии важна его этичность

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Pensionisambad
PensionisambadFoto: Oliver Tsupsman

Как показало пенсионное исследование Luminor Eesti, при выборе пенсионного фонда для жителей Эстонии важнее этичность его инвестиций, нежели материальные критерии. В то же время, не более половины респондентов осведомлены о том, насколько хорошо пенсионные инвестиции их II ступени отвечают указанным предпочтениям, сообщается в пресс-релизе.

По словам члена правления Luminor Pensions Eesti Мартина Раясалу, результаты исследования показывают, что при выборе пенсионных фондов исходят не только из доходности и рисков, но и оценивают более широкое влияние пенсионных инвестиций на общество. ”Чем моложе клиенты, тем выше они ценят этические ценности. Они не хотят, чтобы их деньги инвестировали в страны, где нарушаются права людей, процветает коррупция и где не заботятся об экологии. Думающий о будущем человек помимо денег хочет иметь хорошую и безопасную среду обитания”, — прокомментировал Раясалу.

Участвовавшие в исследовании люди из восьми критериев чаще всего выбирали наиболее важным то, чтобы пенсионный фонд избегал инвестиций в страны с авторитарным правлением, где нарушаются права людей, или которые угрожают другим странам (57% ответивших), а также избегал инвестирования в промышленные отрасли с сомнительной этичностью и опасные для окружающей среды (53%). ”Для многих людей при выборе фонда эти показатели даже важнее, чем материальные критерии”, — уточнил Раясалу.

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Диверсификацию инвестиций и низкие риски считают важным 52% респондентов, вклад пенсионных денег в области с высоким будущим потенциалом, например, в искусственный интеллект, отметили 39% людей, а инвестирование в относительно безопасные облигации с низкими рисками (напр., государственные) посчитали важным 31% ответивших. Высокую доходность, даже если ей сопутствуют риски, посчитали важным всего 28% людей.

В то же время, результаты показывают, что многие жители Эстонии не в курсе инвестиций своего пенсионного фонда II ступени. Более половины ответивших не могли сказать, инвестирует ли их пенсионный фонд II ступени в области с высоким потенциалом (57%) или избегает инвестирования в промышленные отрасли с сомнительной этичностью и опасные для окружающей среды (53%). Половина ответивших не осведомлены, инвестирует ли их пенсионный фонд в авторитарные страны, где нарушаются права людей (50%).

При принятии инвестиционных решений для пенсионных фондов Luminor считает важным, чтобы фонды следовали принципам ответственного инвестирования ((UN PRI).

Ответы исследования были собраны при помощи квантитативного интернет-опроса в июне и июле текущего года. Целью исследования было выяснить, как жители Эстонии относятся к эстонской пенсионной системе и что они от нее ждут. В исследовании участвовало 1599 клиентов II пенсионной ступени Luminor Pensions Estonia

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