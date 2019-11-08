Исследование: при выборе пенсионного фонда для жителей Эстонии важна его этичность

По словам члена правления Luminor Pensions Eesti Мартина Раясалу, результаты исследования показывают, что при выборе пенсионных фондов исходят не только из доходности и рисков, но и оценивают более широкое влияние пенсионных инвестиций на общество. ”Чем моложе клиенты, тем выше они ценят этические ценности. Они не хотят, чтобы их деньги инвестировали в страны, где нарушаются права людей, процветает коррупция и где не заботятся об экологии. Думающий о будущем человек помимо денег хочет иметь хорошую и безопасную среду обитания”, — прокомментировал Раясалу.

Участвовавшие в исследовании люди из восьми критериев чаще всего выбирали наиболее важным то, чтобы пенсионный фонд избегал инвестиций в страны с авторитарным правлением, где нарушаются права людей, или которые угрожают другим странам (57% ответивших), а также избегал инвестирования в промышленные отрасли с сомнительной этичностью и опасные для окружающей среды (53%). ”Для многих людей при выборе фонда эти показатели даже важнее, чем материальные критерии”, — уточнил Раясалу.

Диверсификацию инвестиций и низкие риски считают важным 52% респондентов, вклад пенсионных денег в области с высоким будущим потенциалом, например, в искусственный интеллект, отметили 39% людей, а инвестирование в относительно безопасные облигации с низкими рисками (напр., государственные) посчитали важным 31% ответивших. Высокую доходность, даже если ей сопутствуют риски, посчитали важным всего 28% людей.