Исследование: праздник на улице работников заканчивается

Согласно международному исследованию планов по найму рабочей силы, оптимизм в отношении найма рабочей силы на предприятиях по сравнению с прошлым годом снижается. Более оптимистичные планы делаются в Азии, в Европе же чувствуется влияние охлаждения экономики.
В рамках квартального исследования ManpowerGroup были опрошены более 59 000 работодателей из 44 стран мира. Из ближайших к Эстонии стран наибольшим оптимизмом отличаются Швеция и Норвегия, где нанимать новых работников в этом квартале планируют семь процентов предприятий. На представляющих для жителей Эстонии трудовой интерес рынках — в Финляндии и Великобритании — нанимать работников планируют четыре процента предприятий.
”Как и в Европе в целом, на эстонском рынке царят противоречия, — пояснил исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра. — Время бурного экономического роста начинает заканчиваться, и мы можем говорить о структурной безработице на фоне царящей на рынке нехватки рабочей силы”.
В Таллинне и Харьюмаа по-прежнему предприятия имеют проблемы с поиском сотрудников, которых негде взять, а в Ида-Вирумаа и Юго-Восточной Эстонии сложно найти работу, соответствующую квалификации.
”Работодатели должны искать новые решения для организации удаленной работы или транспорта для сотрудников. Для наемных работников по-прежнему ключевым словом остается переобучение, поскольку часть прежних видов работы навсегда уходит в прошлое”, — добавил Калдра.
В рамках исследования были опрошены работодатели из 44 стран. По сравнению с тем же кварталом прошлого года в 26 государствах оптимизм в отношении найма снизился, в 12 — вырос и в шести — не изменился. Наибольшим оптимизмом в отношении найма новой рабочей силы сейчас отличаются Хорватия, Япония, Тайвань и Новая-Зеландия. Наиболее пессимистичными остаются Венгрия, Испания, Италия и Аргентина.
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