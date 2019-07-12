Исследование: праздник на улице работников заканчивается

В рамках квартального исследования ManpowerGroup были опрошены более 59 000 работодателей из 44 стран мира. Из ближайших к Эстонии стран наибольшим оптимизмом отличаются Швеция и Норвегия, где нанимать новых работников в этом квартале планируют семь процентов предприятий. На представляющих для жителей Эстонии трудовой интерес рынках — в Финляндии и Великобритании — нанимать работников планируют четыре процента предприятий.

”Как и в Европе в целом, на эстонском рынке царят противоречия, — пояснил исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра. — Время бурного экономического роста начинает заканчиваться, и мы можем говорить о структурной безработице на фоне царящей на рынке нехватки рабочей силы”.