Исследование: половина жителей Эстонии не ведет учет расходов

Бюджет не планируют 50 процентов мужчин и 52 процента женщин; при этом самые слабые навыки планирования у молодежи в возрасте 18-29 лет и у людей старше 50 лет. Однако в возрастной группе от 30 до 39 лет, наоборот, свои доходы и расходы планируют целых 66 процентов.

”Возрастные различия в планировании бюджета большей частью зависят от предпосылок — молодые люди еще не считают нужным или не умеют составлять бюджет. Их доходы обычно скромнее, а возможности потратить сразу крупную сумму меньше. У более старшего поколения, опять же, нет такой привычки”, — комментирует Урмо Кокманн, члена правления компании BB Finance OÜ, предоставляющей займы под торговой маркой Raha24 и заказавшей проведение исследования.

Он добавляет, что 30-летние при этом берут курс на улучшение уровня жизни именно на том этапе, когда им предстоят большие расходы, — будь это покупка собственного жилья или рождение детей.

В этой возрастной группе также больше всего тех, кто с трудом растягивает свою заработную плату до конца месяца. ”Следовательно, они более тщательно отслеживают и свои расходы”.

Кокманн говорит, что похожие тенденции наблюдаются и в поведении клиентов, берущих займы. ”Более молодым для планирования своих финансов требуется более масштабная поддержка, и именно ее мы им предлагаем — это может быть бесплатный перерыв в выплате займа или персональный заем, который соответствует их возможностям”.

Результаты одного из предыдущих исследований показали, что у 36 процентов жителей Эстонии деньги заканчиваются до наступления очередного дня зарплаты. Больше всего среди них таких людей, которым дохода хватает только на первые три недели месяца. Финансовый резерв имеется у 42 процентов жителей страны, и только 15 процентам из них не приходится пользоваться им в конце месяца.