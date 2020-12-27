27.12.2020, 12:11

Исследование показало зависимость экономики Центральной и Южной Эстонии от лесного и деревообрабатывающего сектора

 (1)
EST
Исследование показало зависимость экономики Центральной и Южной Эстонии от лесного и деревообрабатывающего сектора
Союз лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии

Исследование Ernst & Young Baltic AS показывает, что в лесном и деревообрабатывающем секторе прямо или косвенно занят каждый седьмой работник в Центральной и Южной Эстонии. На этот сектор приходится 27% добавленной стоимости, созданной в Центральной Эстонии, и 20% — в Южной Эстонии.

По словам исполнительного директора Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Хенрика Вялья, влияние этого сектора на занятость и экономическое положение в сельских регионах Эстонии всегда было большим, но в последние годы оно значительно возросло. ”Задача региональной политики Эстонии заключается в создании соответствующих международному уровню высокооплачиваемых рабочих мест, открывающих возможности для развития также за пределами основных центров притяжения. Лесной и деревообрабатывающий сектор внес в решение этой задачи очень важный вклад”, — говорит он.

Вялья подчеркивает, что значительная часть предприятий этого сектора, в которые были инвестированы сотни миллионов евро, расположена в регионах. ”Быстрая автоматизация и цифровизация лесной и деревообрабатывающей промышленности открыли совершенно новые перспективы на рынке труда в сельских регионах. Резко вырос спрос на высококлассных специалистов”, — отмечает Вялья.

Читайте также:

По словам Гарри Раагмаа, доцента регионального планирования Тартуского университета, в деревообрабатывающем секторе есть еще возможности для роста высокооплачиваемой занятости, в первую очередь, в результате привлечения новых рынков. ”Более половины экспорта древесины идет из Эстонии в страны Северной Европы. Это означает перевозку деревьев в лес или, по сути, получение скандинавскими фирмами доходов от реализации наших товаров”, — говорит он.

По словам Раагмаа, самые большие возможности для развития связаны с переработкой низкокачественной древесины. ”Мы экспортируем почти половину древесной массы в виде сырья или пеллет. Инвестиции в химическую переработку древесины создали бы новые рабочие места в сфере исследований и разработок, в химической промышленности и смежных секторах. Это также повысило бы стоимость древесных отходов и обеспечило 100 000 лесовладельцам дополнительный доход”, — поясняет Раагмаа.

В лесной и деревообрабатывающей промышленности работает в основном местное население, которое покупает товары и потребляет услуги в непосредственной близости от места жительства. Это означает, что рабочие места, созданные в лесном и деревообрабатывающем секторе, также оказывают существенное влияние на экономическое положение других предприятий, работающих в том же регионе.

”В Центральной и Южной Эстонии насчитывается в общей сложности почти 1800 предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности, которые прямо или косвенно обеспечивают работой несколько тысяч человек. Рабочие места, создаваемые в этом секторе, оказывают прямое влияние на положение и развитие расположенных в регионе фирм, будь то предприятия общественного питания или развлекательные заведения”, — говорит Вялья. Он добавляет, что, поскольку количество людей, прямо или косвенно занятых в лесном и деревообрабатывающем секторе в Центральной и Южной Эстонии, очень велико, это создает важную базу дохода для местных самоуправлений, необходимую для развития местной жизни. ”Лесной и деревообрабатывающий сектор сохраняет жизнь в сельских регионах Эстонии”, — уверен Вялья.

Важность этого сектора для сельских регионов Эстонии особенно ярко проявилась в этом году. Значительная часть предприятий лесного и деревообрабатывающего сектора расположена в небольших местах Эстонии, которые более подвержены экономическим потрясениям. Изменения на рынке труда также особенно заметны в этих регионах. ”Многие предприятия Центральной и Южной Эстонии работают в сферах, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Лесной и деревообрабатывающий сектор оказал в трудные времена необходимую поддержку местным жителям и самоуправлениям”, — отмечает Вялья.

Он говорит, что лес традиционно был одним из важнейших источников средств к существованию для людей, живущих в сельской местности, и что промышленные предприятия способны, как правило, лучше адаптироваться к непредвиденным обстоятельствам в экономической среде. ”Гарантия занятости, предоставление возможностей для самореализации и содействие созданию жизненной среды, способствующей планированию семьи, — это вклад лесного и деревообрабатывающего сектора в сохранение жизни за пределами основных центров притяжения”, — говорит Вялья.

Полная версия исследования будет опубликована в январе.

Читайте также: