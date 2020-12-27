Исследование показало зависимость экономики Центральной и Южной Эстонии от лесного и деревообрабатывающего сектора

По словам исполнительного директора Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Хенрика Вялья, влияние этого сектора на занятость и экономическое положение в сельских регионах Эстонии всегда было большим, но в последние годы оно значительно возросло. ”Задача региональной политики Эстонии заключается в создании соответствующих международному уровню высокооплачиваемых рабочих мест, открывающих возможности для развития также за пределами основных центров притяжения. Лесной и деревообрабатывающий сектор внес в решение этой задачи очень важный вклад”, — говорит он.

Вялья подчеркивает, что значительная часть предприятий этого сектора, в которые были инвестированы сотни миллионов евро, расположена в регионах. ”Быстрая автоматизация и цифровизация лесной и деревообрабатывающей промышленности открыли совершенно новые перспективы на рынке труда в сельских регионах. Резко вырос спрос на высококлассных специалистов”, — отмечает Вялья.

По словам Гарри Раагмаа, доцента регионального планирования Тартуского университета, в деревообрабатывающем секторе есть еще возможности для роста высокооплачиваемой занятости, в первую очередь, в результате привлечения новых рынков. ”Более половины экспорта древесины идет из Эстонии в страны Северной Европы. Это означает перевозку деревьев в лес или, по сути, получение скандинавскими фирмами доходов от реализации наших товаров”, — говорит он.

По словам Раагмаа, самые большие возможности для развития связаны с переработкой низкокачественной древесины. ”Мы экспортируем почти половину древесной массы в виде сырья или пеллет. Инвестиции в химическую переработку древесины создали бы новые рабочие места в сфере исследований и разработок, в химической промышленности и смежных секторах. Это также повысило бы стоимость древесных отходов и обеспечило 100 000 лесовладельцам дополнительный доход”, — поясняет Раагмаа.

В лесной и деревообрабатывающей промышленности работает в основном местное население, которое покупает товары и потребляет услуги в непосредственной близости от места жительства. Это означает, что рабочие места, созданные в лесном и деревообрабатывающем секторе, также оказывают существенное влияние на экономическое положение других предприятий, работающих в том же регионе.