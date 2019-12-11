Исследование показало, что жители Эстонии чувствуют повышение стоимости жизни. Вы тоже?

После оплаты аренды, ипотеки, коммунальных услуг и выполнения других финансовых обязательств примерно у четверти респондентов остается до 20% месячной зарплаты, а по словам 27%, от зарплаты у них остается более 50%.

”Средняя заработная плата в Эстонии выросла более чем на 8% в год, но, несмотря на рост доходов, жители страны чувствуют увеличение стоимости жизни. Тем не менее, жители Эстонии исправно платят по счетам: 97% были достаточно или более-менее уверены в том, что смогут вовремя оплачивать ежемесячные счета своих домохозяйств. Только 30% респондентов не смогли за последние 12 месяцев оплатить свои счета один или несколько раз — тогда как средний показатель по Европе составляет 33%”, — рассказала исполнительный директор Intrum в странах Балтии Илва Валейка.

Наиболее важным для потребителей Эстонии является своевременная оплата счетов за газ, воду и электричество — так считают 83% респондентов. Затем следуют платежи за аренду, Интернет и медицинские расходы. В конце по степени важности находится оплата расходов на образование (24%) и уход за детьми (16%).