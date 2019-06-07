Исследование: почти половина живущих в съемном жилье планируют в течение 3 лет купить собственное

Более половины (59%) живут в собственной квартире или доме, которые построены до 2000 года. Более новым жильем владеют 12%. Каждый шестой респондент в настоящий момент живёт на съёмной площади, каждый восьмой — у родителей или родственников.

Опрос показал, что 62% владельцев жилья им довольны, а 23% подумывают о замене жилья. 48% живущих сегодня на съемной жилплощади планируют уже в ближайшие три года приобрести себе собственное жилье. При этом 33% хотят купить квартиру и 15% — дом.

По словам руководителя сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма, основной мотив для смены жилья — потребность в более просторном жилье. Эту причину назвал 31% ответивших.

"В Эстонии большинство берущих жилищный кредит — люди в возрасте 28-30 лет. Наиболее крупные суммы в кредит берут люди за тридцать, когда нередко в семье рождаются первые дети. Таким образом, основной причиной потребности в увеличении жилплощади можно считать рост семьи”, — сказала Пяргма и добавила, что 30% опрошенных подталкивает к смене жилья желание жить в более энергоэффективном доме, 22% подчеркнули, что хотят жить в собственном доме и 20% готовы взвесить замену жилья, чтобы жить в более спокойной среде”, — говорит Пяргма.

Самыми важными критериями при выборе имеющегося жилья были — цена (44%), окружение (43%) и размер жилплощади (36%). Каждый четвертый обращает внимание также на всевозможные постоянные расходы и на жизненную среду в более широком смысле. Хорошую инфраструктуру считают важной 17% респондентов.