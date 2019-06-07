07.06.2019, 07:50

Исследование: почти половина живущих в съемном жилье планируют в течение 3 лет купить собственное

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Lasnamägi
LasnamägiFoto: Madis Veltman

Исследование, проведенное по заказу Swedbank, показало, что каждый четвёртый владелец жилья планирует его сменить. 48% людей, арендующих сегодня жилье, хотят в ближайшие три года купить собственную квартиру или дом, сказано в пресс-релизе.

Более половины (59%) живут в собственной квартире или доме, которые построены до 2000 года. Более новым жильем владеют 12%. Каждый шестой респондент в настоящий момент живёт на съёмной площади, каждый восьмой — у родителей или родственников.

Опрос показал, что 62% владельцев жилья им довольны, а 23% подумывают о замене жилья. 48% живущих сегодня на съемной жилплощади планируют уже в ближайшие три года приобрести себе собственное жилье. При этом 33% хотят купить квартиру и 15% — дом.

По словам руководителя сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма, основной мотив для смены жилья — потребность в более просторном жилье. Эту причину назвал 31% ответивших.

Эстонии большинство берущих жилищный кредит — люди в возрасте 28-30 лет. Наиболее крупные суммы в кредит берут люди за тридцать, когда нередко в семье рождаются первые дети. Таким образом, основной причиной потребности в увеличении жилплощади можно считать рост семьи”, — сказала Пяргма и добавила, что 30% опрошенных подталкивает к смене жилья желание жить в более энергоэффективном доме, 22% подчеркнули, что хотят жить в собственном доме и 20% готовы взвесить замену жилья, чтобы жить в более спокойной среде”, — говорит Пяргма.

Самыми важными критериями при выборе имеющегося жилья были — цена (44%), окружение (43%) и размер жилплощади (36%). Каждый четвертый обращает внимание также на всевозможные постоянные расходы и на жизненную среду в более широком смысле. Хорошую инфраструктуру считают важной 17% респондентов.

Решение о покупке жилья тщательно взвешивается, а при взятии жилищного кредита люди всё больше внимания уделяют условиям кредитного договора.

"При оформлении жилищного кредита люди считают, что гибкие условия кредитного договора важнее, чем проценты по кредиту. 47% респондентов отметили, что для них важно, чтобы при необходимости в кредитный договор можно было внести изменения и чтобы была возможность делать досрочные возвратные платежи. Важность размера процентной ставки подчеркнули 43% и столько же считают важной возможность подписать кредитный договор в любое время в интернете, без необходимости приходить в контору”, — пояснила Пяргма и добавила, что похожая тенденция видна в банковской статистике.

Чаще всего в самообслуживании интернет-банка осуществляются досрочные возвратные платежи по кредиту. Частично возвраты по кредитам происходят в среднем 400 раз в месяц. Кроме того, меняют, например, платежный день, когда со счёта снимается ежемесячный платёж по кредиту. Возможностью подписывать кредитный договор в интернет-банке пользуются 80% получателей кредита.

Читайте также:
Читайте также: