ИССЛЕДОВАНИЕ | Почти половина жителей Эстонии планируют использовать возврат подоходного налога на повседневные траты

”Чаще всего о желании отложить возвращаемые деньги заявляют люди в возрасте до 29 лет. Эта тенденция прослеживается и в результатах исследований, проведённых в Латвии и Литве. Мы также видим, что возрос интерес молодых людей к инвестированию. Каждый десятый планирует возвращённые деньги инвестировать”, — пояснила Кати Воометс.

16% респондентов в Эстонии планируют потратить эти деньги на путешествие или на хобби. 10% респондентов думают потратить эти суммы на строительство или ремонт. 4% респондентов планируют купить бытовую технику или электронику, и столько же хотят потратить свои деньги на развлечения. По 3% респондентов планируют купить одежду и обувь или приобрести мебель и предметы интерьера.

По словам респондентов, подлежащие возврату суммы обычно находятся в пределах от 101 до 300 евро. Менее 10% респондентов сами должны доплатить подоходный налог. В Эстонии, и в Латвии 15% респондентов не получат возврат подоходного налога, по сравнению с 24% в Литве. 11% респондентов в Литве должны сами доплатить подоходный налог, в Эстонии и Латвии таких менее 10%.

”Независимо от размера возврата подоходного налога, его не следует воспринимать как бонус или премию, потому что это — заработанный человеком, но в большей степени облагаемый налогом доход, который государство один раз в год возвращает. Использование возвращаемых средств должно быть тщательно продумано и заложено в бюджет для достижения максимальной выгоды”, — советует Кати Воометс.

Опрос был проведён компанией Norstat в феврале этого года по заказу Института финансов Swedbank. В каждой стране было опрошено по 1000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.