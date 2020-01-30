Исследование: почти половина присоединившихся ко второй ступени не верят в пенсионную реформу

В то же время результаты исследования показали, что 43% опрошенных считают, что начатая реформа влияет негативно на доверие людей к системе, в то время как изменения системы посчитали позитивным 35% опрошенных. 25% людей участвующих в опросе посчитали, что новая система является честной и справедливой по отношению в будущим пенсионерам, в то время как 52% с этим утверждением не согласилось.

„Поскольку результаты исследования показали, что безоблачную уверенность в своем благосостоянии на пенсии имеет только менее 10% опрошенных, то проходящая реформа не воспринимается как средство, способное решить проблему достаточного дохода населения на пенсии. Уровень рекомендуемого пенсионного дохода в ЕС должен составлять как минимум 65% от последней зарплаты будущего пенсионера и добиться этой цели сегодня помогает активное участие в накопительных пенсионных ступенях II и III уровня,” заметила руководитель Эстонского филиала SEB Life and Pension Baltic Трийн Мессимас.

Исследование было проведено в октябре 2019 года и на него ответило более 800 участников II пенсионной системы в SEB.