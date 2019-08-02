Исследование: почти половина офисных работников проводит на свежем воздухе много времени

”Абсолютно все респонденты уверены, что свежий воздух снимает стресс и улучшает настроение, но лишь половина из них, по из собственному мнению, проводят на свежем воздухе достаточно времени”, — подытожила результаты опроса Инес Эстрин, директор по маркетингу компании Tele2, заказавшей исследование, и добавила, что большая часть, т. е. 84% офисных работников, указывает в качестве причины того, что они недостаточного много бывают на свежем воздухе, отсутствие свободного времени.

Результаты исследования показали, что 90 процентов офисных работников считают, что на работе каждый день нужны паузы на свежем воздухе, но в реальности в течение рабочего дня выходят из помещений только 60 процентов ответивших. Более половины участников опроса (56%) никогда не ходят на работу пешком.

”Работе на свежем воздухе препятствует отнюдь не отсутствие технических возможностей, потому что, как утверждают 74 процента офисных работников, использующих интернет в своей повседневной работе, имеющихся у них пакетов передачи данных вполне достаточно для того, чтобы выполнять работу на свежем воздухе”, — сказала директор по маркетингу Tele2.