Исследование: почти 50% респондентов хотят совмещать работу в офисе с работой из дома

CV-Online провел с 10 по 16 августа опрос для изучения влияния COVID-19 на трудовую жизнь людей. Целью исследования было выявить, как ограничения, вызванные вирусом, и экономическое положение компаний влияют на рынок труда. 1243 человека ответили на анкету этого года, одной из основных задач которой было изучения предложения и использования домашнего офиса.

67% всех респондентов оценили отношение своего работодателя к работе в домашнем офисе как положительное или очень положительное. Компании, предлагающие медиа-, финансовые, информационные, банковские, страховые и кадровые услуги, выделялись тем, что предлагали вариант домашнего офиса, в то время как правоохранительные, производственные и торговые компании реже всего разрешали домашнюю работу.

Теперь, когда у подавляющего большинства сотрудников есть свежий опыт работы из дома, было интересно следить за сложившимися предпочтениями. 26% респондентов хотели бы работать только в домашнем офисе, 16% — только в офисе компании, но большая часть — 49% — считает идеальным разделение времени между работой в офисе и работой из дома. Больше всего такое предпочтение выказывают работники службы поддержки клиентов, руководители среднего звена и квалифицированные работники.

”В целом люди не воспринимают работу в домашнем офисе как приятный отдых, они прекрасно понимают требования, предъявляемые к работе, и следят за тем, чтобы их задачи выполнялись как можно лучше. Преимущества работы в корпоративном офисе: личные встречи, проще достигается концентрация и лучшие условия работы”, прокомментировала менеджер маркетинга и услуг CV-Online Марис Вийрес. ”В то же время люди теперь хорошо осведомлены о преимуществах домашнего офиса, и неудивительно, что разделение рабочего времени между корпаративным и домашним пространством оказалось предпочтительно у половины опрошенных. Это возможность для работодателей более гибко организовать работу, но также предъявляет новые требования к рабочему оборудованию.”

Сотрудники оценили по 10-балльной системе текущую ситуацию в своей организации относительно положительно. Оценивая как гибкую организацию труда, так и собственное доверие к работодателю, они дали оценку 6,8, а настроение коллектива и мотивацию к работе оценили на 6,5. Наибольшие опасения вызывают повторение весеннего кризиса и, как следствие, увольнения и сокращения заработной платы. Пока что сокращение заработной платы коснулось 26% респондентов, что на 2 процента больше, чем месяц назад.