28.09.2019, 15:01

Исследование: по iPhone-индексу жители Эстонии обогнали половину Европы


rus.delfi.ee
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iPhone 7
iPhone 6 muutub prügiks ja krüpteeritud sõnumite saatmine senisel viisil keeratakse kinni :(Foto: Madis Veltman

Компания Picodi составила Индекс айфона-2019: аналитики рассчитали, сколько дней потребуется работать в разных странах мира, чтобы купить iPhone 11 Pro с памятью 64 ГБ.

Индекс рассчитан на основании цен, официально опубликованных на местных сайтах Apple или авторизованных реселлеров. Данные о средней зарплате в странах были взяты с сайтов национальных статистических управлений или соответствующих министерств.

Быстрее всего в странах Балтии новый айфон смогут купить жители Эстонии — здесь для этого нужно работать 21,2 дня, пишет "Новая газета".

Жители Литвы смогут купить новинку, поработав 25,3 дня. Дольше всего на новый айфон придется работать жителям Латвии — 31 день.

В Польше для покупки iPhone 11 Pro нужно работать 31,8 дней, в России — 47 дней.

Жителям Швеции для покупки новой модели айфона нужно работать 4,8 дней, жителям США — 5,8 дней.

Антирекорд принадлежит Мексике: здесь среднестатистический житель должен откладывать на новый iPhone 54,2 дня.

Полный результат исследования в виде графика можно посмотреть здесь.

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