Исследование: по iPhone-индексу жители Эстонии обогнали половину Европы

Индекс рассчитан на основании цен, официально опубликованных на местных сайтах Apple или авторизованных реселлеров. Данные о средней зарплате в странах были взяты с сайтов национальных статистических управлений или соответствующих министерств.

Быстрее всего в странах Балтии новый айфон смогут купить жители Эстонии — здесь для этого нужно работать 21,2 дня, пишет "Новая газета".

Жители Литвы смогут купить новинку, поработав 25,3 дня. Дольше всего на новый айфон придется работать жителям Латвии — 31 день.

В Польше для покупки iPhone 11 Pro нужно работать 31,8 дней, в России — 47 дней.