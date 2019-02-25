Исследование: переход на евро обернулся для Германии плюсом, а Италия и Франция потеряли по несколько трлн евро

От перехода на валюту евро 20 лет наибольшую выгоду извлекла ФРГ. Это следует из исследования, которое расположенный в немецком Фрайбурге независимый Центр европейской политики опубликовал в понедельник, 25 февраля. По мнению экспертов, если бы Германия в 1999 году не присоединилась к еврозоне, уровень ее благосостояния в 2017 году был бы почти на 1,9 триллионов евро меньше фактического показателя.

В пересчете на каждого жителя ФРГ выгода составила 23,1 тысячи евро, считают исследователи. По их мнению, после перехода на евро ВВП на душу населения в Германии рос ежегодно, за исключением 2004-2005 годов, при этом особенно сильный скачок отмечался после кризиса в еврозоне в 2011 году, во время которого многие инвесторы считали ФРГ надежным местом для инвестиций.

Для расчетов исследователи рассмотрели, как менялся показатель ВВП на душу населения с момента вступления в еврозону до 2017 года, и предположили, каким могло быть это развитие, если бы страна не присоединилась к валютному союзу.

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