Исследование: осведомленность жителей Эстонии о планируемой пенсионной реформе оставляет желать лучшего

Наибольшая осведомлённость — о подоходном налоге на деньги, снятые со второй ступени (60% респондентов). О том, что накопление можно продолжить самостоятельно через инвестиционный счёт, знают 54%. 38% респондентов знают о возможности приостановить взносы, 36% в курсе влияния снятия денег на их базу годового дохода и на рост их подоходного налога, и только 29% знают о новой возможности присоединения к системе для тех, кто этого не сделал.

”Результаты исследования вызывают беспокойство, потому что осведомлённость о планируемой реорганизации низкая, особенно среди экономически более уязвимых целевых групп. Выше осведомлённость среди людей с высшим образованием, высокой профессиональной позицией и более высокими доходами. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет наименее осведомлены о реформе”, — пояснила руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс.

35% жителей желают продолжить накопление во второй ступени, 20% респондентов желают покинуть ступень, а 7% хотели бы продолжить накопление через создаваемый инвестиционный счёт. 35% респондентов ещё не решили, что они будут делать после вступления пенсионной реформы в силу, поскольку, по их оценкам, информации недостаточно.

”Высвобождающиеся деньги люди чаще всего планируют инвестировать в недвижимость, положить на накопительный или расчётный счёт. Для возраста от 24 до 34 лет самым популярным оказался план инвестирования в недвижимость. Четверть респондентов пустили бы освободившиеся деньги на погашение кредита или долга. Примерно столько же потратили бы на покупки или поездки”, — сказала Кати Воометс.