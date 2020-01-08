Исследование: осведомленность жителей Эстонии о планируемой пенсионной реформе оставляет желать лучшего

Результаты опроса показали, что только 12% жителей, желающих в дальнейшем инвестировать, имеют для этого достаточный опыт. Четверть респондентов имеют небольшой опыт, и только 43% обладают соответствующими знаниями, но не имеют опыта инвестирования.
Почти половина опрошенных хотят продолжать работать в пенсионном возрасте, чтобы обеспечить себе достойный доход после выхода на пенсию. 30% полагаются на вторую пенсионную ступень, и почти столько же надеются на сбережения и вклады. И только 17% респондентов ждут поддержки от детей в пенсионном возрасте.
”Исследование показало, что самый большой страх людей по поводу второй ступени заключается в том, что инфляция съест деньги и накопленных денег будет слишком мало, чтобы они помогли в будущем. На самом деле, доходность фондов второй ступени опережала инфляцию в течение 82% всего времени. В будущем деньги, собранные во второй ступени, внесут значительный вклад в нашу пенсию, но также необходимо и дополнительно откладывать”, — поясняет Кати Воометс.
Пенсионное исследование проводила компания Turu-uuringute AS по заказу Института финансов Swedbank в период с ноября по декабрь прошлого года. В исследовании приняли участие 740 человек в возрасте от 18 до 65 лет.
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