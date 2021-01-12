Исследование о найме персонала: оптимизм на рынках труда начал восстанавливаться

В рамках исследования ManpowerGroup были опрошены более 37 500 работодателей из 43 стран мира. Целью было узнать о планах в отношении найма персонала на первый квартал 2021 года. Результаты позапрошлого квартала были самыми негативными за всю историю, показатели прошлого квартала оказались умеренно оптимистичными, а начало этого квартала уже демонстрирует явные признаки восстановления рынка труда — прежде всего в Азии и Америке, но в меньшей степени в Европе. По сравнению с предыдущим кварталом улучшение на рынке труда видят работодатели в 32 странах из 43, но в сравнении с тем же периодом прошлого года в 33 странах заметно ухудшение ситуации.

”В Европе преобладал страх, и экономика здесь в большей степени пострадала от локдаунов, чем в других частях света, — отметил исполнительный директор Manpower Baltic Хейго Калдра. — Часто меняющиеся ограничения заставляют работодателей проявлять осторожность, и неудивительно, что в этом квартале значительных улучшений не наблюдается. Азия и Америка лучше восстанавливаются после кризиса, и европейцам нужно приложить усилия, чтобы выстоять в международной конкуренции. Особенно обращает на себя внимание пессимизм пострадавшей от вируса и брексита Великобритании — на сегодняшний день более пессимистичной страной является лишь Панама.

Безработица в Эстонии продолжает расти, но у нас есть и ряд вакансий. Рынок труда благоприятствует переподготовке и переобучению. Сферы туризма, размещения и развлечений едва ли восстановятся в этом году, и тысячам людей придется осваивать новые профессии или вернуться к изученным ранее специальностям”.

В настоящее время наиболее оптимистичными в отношении найма являются Тайвань, США, Сингапур, Австралия и Бразилия. В Европе наиболее оптимистично настроены Греция, Ирландия и Швеция. Среди самых пессимистичных стран — Панама, Великобритания, Швейцария, Гонконг и Австрия, которые планируют в этом квартале сократить еще больше рабочих мест.

Manpower Employment Outlook Survey — это наиболее часто цитируемое в мире ежеквартальное исследование найма рабочей силы, которое проводится уже более 50 лет. ManpowerGroup — это мировой лидер кадровой индустрии, обладающий более чем 70 годами опыта в сфере найма и аренды персонала. Услуги действующего уже 16 лет эстонского отделения Manpower охватывают все связанные с персоналом услуги: от найма и аренды рабочей силы, до аутсорсинга и консультирования.