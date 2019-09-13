Исследование: недоступность лечения заставляет людей бояться получить травму, требующую длительной терапии

Из проведенного страховым обществом ERGO и латвийской исследовательской фирмой SKDS исследования по безопасности стран Балтии следует, что вне зависимости от даты, почти половина жителей Эстонии боится травм, требующих длительного лечения.

”По сути, каждый второй житель Эстонии переживает, получит ли он вообще при возможной травме адекватную помощь. Это ясный сигнал, что в области доступности врачебной помощи нам есть куда стремиться и, например, частная медицинская страховка, которая популярна во всем остальном мире, у нас еще не очень распространена”, сказала руководитель по развитию страхования жизни и здоровья ERGO Декла Уусма.

По пятницам действительно происходит больше происшествий на дорогах, но это можно скорее списать на более интенсивное движение в конце недели, а также на алкоголь, но не на дату. Если говорить про другие травмы, то по словам Уусма, пятница и 13-ое число ничем не выделяется от других дней.

Однако, во многих зданиях отсутствует, например, 13-ый этаж, также в самолетах нет 13-го ряда, и в некоторых гостиницах 13-го номера. По утверждениям, экономика США теряет десятки миллионов долларов каждый раз, когда 13-ое число выпадает на пятницу, потому что многие люди в этот день не совершают сделок.