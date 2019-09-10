Исследование: названы ТОП-10 стран, где хотят работать ИТ-специалисты из Эстонии

”Результаты исследования говорят о том, что готовность покинуть родную страну ради работы у ИТ-специалистов значительно выше среднего показателя. Таким образом, эстонские работодатели конкурируют за ”цифровых талантов” не только на внутреннем, но и на международном рынке труда. Более того, поскольку для ИТ-специалистов высшего звена скандинавские страны выглядят более чем в два раза привлекательнее нас, не стоит ожидать или бояться наплыва таких специалистов в Эстонию — привлечение рабочей силы потребует огромных усилий от наших работодателей”, — добавляет Хенри Аувяэрт.
Эстония является наиболее предпочтительной из государств Балтии страной назначения среди ”цифровых талантов”
Как и следовало ожидать, предпочтительной страной назначения для специалистов в области цифровых технологий являются Соединенные Штаты Америки, за ними следуют Германия и Канада. В первую десятку входят шесть европейских стран. Наши северные соседи, финны, занимают в рейтинге 21-е место, а Латвия и Литва — 64-е и 75-е места соответственно. Эстония в качестве предпочтительной страны назначения опередила другие государства Балтии, заняв 52-е место.
”Переехать за границу ради работы готовы 60 % эстонских „цифровых талантовˮ. Это, безусловно, должно насторожить наших работодателей, — говорит Хенри Аувяэрт. — Для специалиста эстонского ИТ-сектора наиболее предпочтительной страной назначения тоже являются США. Германия находится на втором месте, на третьем — Великобритания, за ней следуют Швеция и Финляндия”.
Какие зарубежные страны являются наиболее предпочтительными для эстонских ”цифровых талантов”?
- Соединенные Штаты Америки
- Германия
- Великобритания
- Швеция
- Финляндия
- Испания
- Канада
- Норвегия
- Австралия
- Голландия
Куда европейские ”цифровые таланты” хотели бы переехать ради работы?
- Соединенные Штаты Америки
- Германия
- Канада
- Австралия
- Великобритания
- Швейцария
- Франция
- Испания
- Япония
- Италия
21. Финляндия
52. Эстония
64. Латвия
75. Литва
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