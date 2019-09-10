Исследование: названы ТОП-10 стран, где хотят работать ИТ-специалисты из Эстонии

The Boston Consulting Group и объединяющий ведущие мировые порталы по поиску работы союз The Network, куда входит и крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee, объединили усилия и организовали одно из крупнейших в мире исследований мобильности рабочей силы Decoding Global Talent. В ходе исследования, охватившего более 360 000 работников, выяснилось, что две трети (67 %) высококвалифицированных ИТ-специалистов готовы ради работы переехать за границу. В Эстонии покинуть страну ради работы готовы 60 % специалистов в области цифровых технологий.

”На эстонском рынке труда значительно вырос спрос на специалистов с навыками в области информационных технологий. По данным Департамента статистики, число работников в секторе информационных технологий за год увеличилось на 10 %, а количество вакантных должностей в этой области во втором квартале этого года было на одну пятую (22 %) больше, чем за тот же период прошлого года. Помимо ИТ-сектора, ”цифровые таланты” требуются и во многих других областях, стремительно переходящих на цифровые технологии (например, маркетинг и промышленность). На крупнейшем в Эстонии портале поиска работы CVKeskus.ee в данный момент более 300 предложений работы, требующих высокого уровня навыков работы с цифровыми технологиями”, — комментирует Хенри Аувяэрт, менеджер по маркетингу портала поиска работы CVKeskus.ee.