10.09.2019, 16:56

Исследование: названы ТОП-10 стран, где хотят работать ИТ-специалисты из Эстонии

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rus.delfi.ee
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Kontor stockFoto: Mana Kaasik

В ходе международного опроса выяснилось, что почти две трети эстонских ”цифровых талантов” готовы покинуть Эстонию в случае предложения хорошей работы за рубежом. Для международных талантов в сфере информационных технологий Эстония занимает лишь 52-е место в рейтинге популярности в качестве страны назначения, при этом все же опережая Латвию и Литву.

The Boston Consulting Group и объединяющий ведущие мировые порталы по поиску работы союз The Network, куда входит и крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee, объединили усилия и организовали одно из крупнейших в мире исследований мобильности рабочей силы Decoding Global Talent. В ходе исследования, охватившего более 360 000 работников, выяснилось, что две трети (67 %) высококвалифицированных ИТ-специалистов готовы ради работы переехать за границу. В Эстонии покинуть страну ради работы готовы 60 % специалистов в области цифровых технологий.

”На эстонском рынке труда значительно вырос спрос на специалистов с навыками в области информационных технологий. По данным Департамента статистики, число работников в секторе информационных технологий за год увеличилось на 10 %, а количество вакантных должностей в этой области во втором квартале этого года было на одну пятую (22 %) больше, чем за тот же период прошлого года. Помимо ИТ-сектора, ”цифровые таланты” требуются и во многих других областях, стремительно переходящих на цифровые технологии (например, маркетинг и промышленность). На крупнейшем в Эстонии портале поиска работы CVKeskus.ee в данный момент более 300 предложений работы, требующих высокого уровня навыков работы с цифровыми технологиями”, — комментирует Хенри Аувяэрт, менеджер по маркетингу портала поиска работы CVKeskus.ee.

”Результаты исследования говорят о том, что готовность покинуть родную страну ради работы у ИТ-специалистов значительно выше среднего показателя. Таким образом, эстонские работодатели конкурируют за ”цифровых талантов” не только на внутреннем, но и на международном рынке труда. Более того, поскольку для ИТ-специалистов высшего звена скандинавские страны выглядят более чем в два раза привлекательнее нас, не стоит ожидать или бояться наплыва таких специалистов в Эстонию — привлечение рабочей силы потребует огромных усилий от наших работодателей”, — добавляет Хенри Аувяэрт.

Эстония является наиболее предпочтительной из государств Балтии страной назначения среди ”цифровых талантов”

Как и следовало ожидать, предпочтительной страной назначения для специалистов в области цифровых технологий являются Соединенные Штаты Америки, за ними следуют Германия и Канада. В первую десятку входят шесть европейских стран. Наши северные соседи, финны, занимают в рейтинге 21-е место, а Латвия и Литва — 64-е и 75-е места соответственно. Эстония в качестве предпочтительной страны назначения опередила другие государства Балтии, заняв 52-е место.

ТОП

”Переехать за границу ради работы готовы 60 % эстонских „цифровых талантовˮ. Это, безусловно, должно насторожить наших работодателей, — говорит Хенри Аувяэрт. — Для специалиста эстонского ИТ-сектора наиболее предпочтительной страной назначения тоже являются США. Германия находится на втором месте, на третьем — Великобритания, за ней следуют Швеция и Финляндия”.

Какие зарубежные страны являются наиболее предпочтительными для эстонских ”цифровых талантов”?

  1. Соединенные Штаты Америки
  2. Германия
  3. Великобритания
  4. Швеция
  5. Финляндия
  6. Испания
  7. Канада
  8. Норвегия
  9. Австралия
  10. Голландия


Куда европейские ”цифровые таланты” хотели бы переехать ради работы?

  1. Соединенные Штаты Америки
  2. Германия
  3. Канада
  4. Австралия
  5. Великобритания
  6. Швейцария
  7. Франция
  8. Испания
  9. Япония
  10. Италия


21. Финляндия

52. Эстония

64. Латвия

75. Литва

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