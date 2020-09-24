Исследование: наем персонала восстанавливается с черепашьей скоростью

В рамках исследования ManpowerGroup были опрошены более 38 000 работодателей из 43 стран мира. Целью было узнать о планах в отношении найма рабочей силы на последний квартал этого года. Если результаты предыдущего квартала оказались самыми негативными за всю историю, то сейчас есть умеренные признаки восстановления рынка труда, хотя изменения все еще достаточно скромны. По сравнению с предыдущим кварталом работодатели в 37 странах отмечают улучшение ситуации на рынке труда, а вот по сравнению с тем же периодом прошлого года планы по найму оказались ниже в 41 стране из 43.

”Уровень неопределенности по-прежнему высок, и составление прогнозов — дело более неблагодарное, чем когда-либо раньше, — прокомментировал ситуацию исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра. — Надеюсь, из происходившего этой весной были извлечены уроки, и мир не будет изолироваться столь же радикально, но все же никто не знает, в какой степени страны будут вводить новые ограничения. Мы, в свою очередь, зависим от экономик других стран, и о скором выздоровлении, конечно, говорить не приходится. Если страх будет преодолен и экономике позволят восстановиться, есть надежда, что рынок труда в ближайшие пару лет также вернется в норму, но очевидно, что, например, в туристическом секторе кризис затянется и многим придется искать новые рабочие места. В настоящий момент мы находимся в ситуации, когда существует много безработных, но также есть еще и большое количество вакансий, поэтому сегодня искать работу теоретически легче, чем через несколько месяцев, когда пособия Кассы по безработице будут заканчиваться”.

Создать новые рабочие места в начинающемся квартале планирует половина опрошенных стран, однако многие сократят число рабочих мест, либо оно останется на текущем уровне. В настоящее время наиболее оптимистичными в отношении найма персонала являются Тайвань, США, Турция, Япония и Греция. Помимо стран Южной и Центральной Америки, самыми пессимистичными являются Южная Африка и Великобритания, где запланировано значительное сокращение рабочих мест.