15.07.2019, 09:10

Исследование: на каких должностях зарплата выросла больше всего?

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Исследование: на каких должностях зарплата выросла больше всего?
Pixabay

Среди популярных должностей рост зарплат работников по обслуживанию клиентов, бухгалтеров и агентов по продаже замедлился, а зарплаты разработчиков программного обеспечения вновь начали расти.

Из проведенного агентством по исследованию зарплат и крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee исследования зарплат, в котором участвовало более 9000 человек, выяснилось, что по сравнению прошлым годом быстрее всего росли зарплаты водителей легковых автомобилей, увеличившись за двенадцать месяцев на 21 %.

Последний анализ зарплат показывает, что среди распространенных должностей медиана брутто-зарплаты водителей легковых автомобилей, т. е. зарплата, от которой половина работников зарабатывают меньше, а половина — больше, выросла до 966 евро. Это на 21 % и 166 евро больше, чем в это же время прошлого года. Самую большую прибавку к зарплате получили разработчики программного обеспечения, зарплата которых выросла на 283 евро, т. е. средняя медианная зарплата выросла до 2600 евро.

Более чем на 200 евро повысились также средние медианные зарплаты у менеджеров по продажам (+ 250 €) и классных учителей (+ 210 €), которые выросли соответственно до 2000 евро у менеджеров по продажам и до 1452 евро у классных учителей.

Более чем на 100 евро медианная зарплата повысилась у секретарей-делопроизводителей (+ 167 €), водителей легковых автомобилей (+ 166 €) и квалифицированных работников промышленности и производства (+ 146 €).

Значительно скромнее, всего на 3 %, выросла за год средняя медианная зарплата бухгалтеров, увеличившись на 45 €, и медианная зарплата обслуживающего персонала магазинов, к которой добавился 21 €. У агентов по продажам медиана зарплаты в течение года изменений практически не претерпела, сохранившись на уровне 1400 евро.

По словам руководителя агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер, увеличение минимальной зарплаты с начала года повлияло на заработную плату каждого пятого работника (20 %). ”Анализ изменений зарплат работников ясно показывает, что в 1-м квартале граница, от которой 25 % работников зарабатывают меньше, а 75 % — больше, быстро росла, поэтому работники с низкой зарплатой ощутили ее повышение”, — прокомментировала Кадри Сеэдер. Сеэдер добавила, что повышение зарплат объясняется еще и ростом экономических показателей предприятий, одновременно с которым выросла оплата по результатам труда.

Комментируя тенденции в области зарплат, менеджер по маркетингу крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт добавил, что для заполнения многих распространенных должностей работодателям приходится по сути перекупать работников у конкурентов, поскольку на рынке труда не хватает подходящей свободной рабочей силы. ”В настоящее время самая большая опасность перекупа существует в секторах продаж, транспорта и инфотехнологии, где можно найти много предложений о работе, и работодатели открыто предлагают зарплату, которая намного выше средней брутто-зарплаты. Например, разработчиков программного обеспечения заманивают предложением зарплаты, достигающей в среднем 4260 евро, а агентов по продаже — 2989 евро”.

”Зарплаты, предлагаемые в объявлениях водителям легковых автомобилей и поварам, до 60 % выше, чем средняя брутто-зарплата, поэтому работодатели должны следить, чтобы зарплаты их работников оставались конкурентоспособными”, — добавил Хенри Аувяэрт.

Медиана брутто-зарплаты и ее изменение за год (2019 по сравнению с 2018)

Должность

Брутто-зарплата
(медиана)

ТОП

Изменение в %

Изменение в €

Разработчик программного обеспечения

2600 €

+ 12 %

+ 283 €

Менеджер по продажам

2000 €

+ 14 %

+ 250 €

Классный учитель

1452 €

+ 17 %

+ 210 €

Секретарь-делопроизводитель, секретарь – помощник руководителя

1167 €

+ 17 %

+ 167 €

Водитель легкового автомобиля, такси или фургона

966 €

+ 21 %

+ 166 €

Квалифицированный работник промышленности и производства

1146 €

+ 15 %

+ 146 €

Повар

850 €

+ 6 %

+ 50 €

Бухгалтер — высококвалифицированный специалист

1545 €

+ 3 %

+ 45 €

Работник по обслуживанию клиентов в магазине

750 €

+ 3 %

+ 21 €

Агент по продаже

1400 €

-

+ 6 €

Агентство по исследованию зарплат при сотрудничестве с крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee опрашивают работодателей, работников и соискателей работы два раза в год — весной и осенью. Этой весной в исследовании участвовали 523 работодателя и 9289 работников и соискателей работы. По численности участников исследования агентства являются самыми крупными исследованиями в сфере рынка труда и зарплаты в Эстонии.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: