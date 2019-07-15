Исследование: на каких должностях зарплата выросла больше всего?

Среди популярных должностей рост зарплат работников по обслуживанию клиентов, бухгалтеров и агентов по продаже замедлился, а зарплаты разработчиков программного обеспечения вновь начали расти.
Из проведенного агентством по исследованию зарплат и крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee исследования зарплат, в котором участвовало более 9000 человек, выяснилось, что по сравнению прошлым годом быстрее всего росли зарплаты водителей легковых автомобилей, увеличившись за двенадцать месяцев на 21 %.
Последний анализ зарплат показывает, что среди распространенных должностей медиана брутто-зарплаты водителей легковых автомобилей, т. е. зарплата, от которой половина работников зарабатывают меньше, а половина — больше, выросла до 966 евро. Это на 21 % и 166 евро больше, чем в это же время прошлого года. Самую большую прибавку к зарплате получили разработчики программного обеспечения, зарплата которых выросла на 283 евро, т. е. средняя медианная зарплата выросла до 2600 евро.
Более чем на 200 евро повысились также средние медианные зарплаты у менеджеров по продажам (+ 250 €) и классных учителей (+ 210 €), которые выросли соответственно до 2000 евро у менеджеров по продажам и до 1452 евро у классных учителей.
Более чем на 100 евро медианная зарплата повысилась у секретарей-делопроизводителей (+ 167 €), водителей легковых автомобилей (+ 166 €) и квалифицированных работников промышленности и производства (+ 146 €).
Значительно скромнее, всего на 3 %, выросла за год средняя медианная зарплата бухгалтеров, увеличившись на 45 €, и медианная зарплата обслуживающего персонала магазинов, к которой добавился 21 €. У агентов по продажам медиана зарплаты в течение года изменений практически не претерпела, сохранившись на уровне 1400 евро.
По словам руководителя агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер, увеличение минимальной зарплаты с начала года повлияло на заработную плату каждого пятого работника (20 %). ”Анализ изменений зарплат работников ясно показывает, что в 1-м квартале граница, от которой 25 % работников зарабатывают меньше, а 75 % — больше, быстро росла, поэтому работники с низкой зарплатой ощутили ее повышение”, — прокомментировала Кадри Сеэдер. Сеэдер добавила, что повышение зарплат объясняется еще и ростом экономических показателей предприятий, одновременно с которым выросла оплата по результатам труда.
Комментируя тенденции в области зарплат, менеджер по маркетингу крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт добавил, что для заполнения многих распространенных должностей работодателям приходится по сути перекупать работников у конкурентов, поскольку на рынке труда не хватает подходящей свободной рабочей силы. ”В настоящее время самая большая опасность перекупа существует в секторах продаж, транспорта и инфотехнологии, где можно найти много предложений о работе, и работодатели открыто предлагают зарплату, которая намного выше средней брутто-зарплаты. Например, разработчиков программного обеспечения заманивают предложением зарплаты, достигающей в среднем 4260 евро, а агентов по продаже — 2989 евро”.
”Зарплаты, предлагаемые в объявлениях водителям легковых автомобилей и поварам, до 60 % выше, чем средняя брутто-зарплата, поэтому работодатели должны следить, чтобы зарплаты их работников оставались конкурентоспособными”, — добавил Хенри Аувяэрт.
Медиана брутто-зарплаты и ее изменение за год (2019 по сравнению с 2018)
Должность
Брутто-зарплата
ТОП
Изменение в %
Изменение в €
Разработчик программного обеспечения
2600 €
+ 12 %
+ 283 €
Менеджер по продажам
2000 €
+ 14 %
+ 250 €
Классный учитель
1452 €
+ 17 %
+ 210 €
Секретарь-делопроизводитель, секретарь – помощник руководителя
1167 €
+ 17 %
+ 167 €
Водитель легкового автомобиля, такси или фургона
966 €
+ 21 %
+ 166 €
Квалифицированный работник промышленности и производства
1146 €
+ 15 %
+ 146 €
Повар
850 €
+ 6 %
+ 50 €
Бухгалтер — высококвалифицированный специалист
1545 €
+ 3 %
+ 45 €
Работник по обслуживанию клиентов в магазине
750 €
+ 3 %
+ 21 €
Агент по продаже
1400 €
-
+ 6 €
Агентство по исследованию зарплат при сотрудничестве с крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee опрашивают работодателей, работников и соискателей работы два раза в год — весной и осенью. Этой весной в исследовании участвовали 523 работодателя и 9289 работников и соискателей работы. По численности участников исследования агентства являются самыми крупными исследованиями в сфере рынка труда и зарплаты в Эстонии.
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