Исследование: на каких должностях зарплата выросла больше всего?

Из проведенного агентством по исследованию зарплат и крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee исследования зарплат, в котором участвовало более 9000 человек, выяснилось, что по сравнению прошлым годом быстрее всего росли зарплаты водителей легковых автомобилей, увеличившись за двенадцать месяцев на 21 %.

Последний анализ зарплат показывает, что среди распространенных должностей медиана брутто-зарплаты водителей легковых автомобилей, т. е. зарплата, от которой половина работников зарабатывают меньше, а половина — больше, выросла до 966 евро. Это на 21 % и 166 евро больше, чем в это же время прошлого года. Самую большую прибавку к зарплате получили разработчики программного обеспечения, зарплата которых выросла на 283 евро, т. е. средняя медианная зарплата выросла до 2600 евро.

Более чем на 200 евро повысились также средние медианные зарплаты у менеджеров по продажам (+ 250 €) и классных учителей (+ 210 €), которые выросли соответственно до 2000 евро у менеджеров по продажам и до 1452 евро у классных учителей.

Более чем на 100 евро медианная зарплата повысилась у секретарей-делопроизводителей (+ 167 €), водителей легковых автомобилей (+ 166 €) и квалифицированных работников промышленности и производства (+ 146 €).

Значительно скромнее, всего на 3 %, выросла за год средняя медианная зарплата бухгалтеров, увеличившись на 45 €, и медианная зарплата обслуживающего персонала магазинов, к которой добавился 21 €. У агентов по продажам медиана зарплаты в течение года изменений практически не претерпела, сохранившись на уровне 1400 евро.