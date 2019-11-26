Исследование: многие из планирующих покинуть II пенсионную cтупень не готовы к роли инвестора

Чувствует себя уверенно в сфере инвестирования лишь десятая часть людей, желающих выйти из второй ступени и продолжить самостоятельно инвестировать свои пенсионные накопления.

„Мы заметили, что в своих знаниях в сфере инвестирования сомневаются и те, кто планируют продолжить создавать свои пенсионные накопления в фондах второй ступени, и те, кто желает попробовать самостоятельное инвестирование,“ заметила руководитель AS SEB Elu – ja Pensionikindlustus Трийн Мессимас.

«Из всех участников исследования 40% отметили, что они не чувствуют себя уверенно в сфере инвестирования и столько же, что они нуждаются в поддержке и консультации банка в этой сфере,“ - дополнила Трийн Messimas.

Четверть всех участников опроса отметила, что дальнейшее инвестирование должно быть, по их мнению, бесплатным. Разумную цену за предоставление услуги инвестирования готовы платить банку четверть тех, кто планирует покинуть фонды второй ступени. Среди тех, кто желает оставить свои накопления в фондах только 10% согласны с последним утверждением.

„Результаты опроса показали нам, что в отношении платы за услуги клиенты ждут от нас золотой середины, так как понимают, что услуги инвестирования и консультации не являются бесплатными. В этой связи хорошим решением являются т.н. «индекс» или пассивные фонды, административные платы которых значительно ниже активно управляемых фондов,“ добавила Tрийн Мессимас.

Проведенное в октябре 2019 года исследование охватило 800 клиентов второй пенсионной ступени SEB.