Исследование: Maxima снизила стоимость продовольственной корзины в среднем на 20%

По словам руководителя по исследованиям рынков стран Балтии и Казахстана Илоны Пыльд из AC Nielsen, исследования показывают, что хотя жители Эстонии и не любят ходить по магазинам, делают они это все же чаще латышей и литовцев. ”Если 61% потребителей ищет льготные предложения, это означает и более частое посещение магазинов: житель Эстонии приходит в магазины 60 раз в месяц”, — поясняет результаты исследования Илона Пыльд. ”С одной стороны — поиск льготных предложений, а с другой — желание каждый день потреблять свежие продукты питания. Вот что так часто приводит жителей Эстонии в магазин”, — добавляет Илона Пыльд.

Выборка статистики из подготовленного компанией Nielsen для Maxima обзора потребительского поведения в 2019 году:

В 2016 году лишь 31 процент жителей Эстонии отметили, что ощущают подорожание продуктов питания, в этом году эта цифра достигла 92 процентов.

В результате этого значительная доля людей меняет свои покупательские привычки — это происходит во всех возрастных группах и при всех уровнях доходов:

из-за подорожания продуктов питания свои покупательские привычки переоценивает 85 процентов жителей Эстонии, в том числе среди людей со средним и низким уровнем доходов этот показатель составляет соответственно — 92 и 93 процента, а среди людей с высоким уровнем доходов — 82 процента.

Изменения в покупательских привычках характеризует тот факт, что в свете подорожания лишь 24 процента потребителей меняют свои предпочтения брендов и выбирают в пользу более дешевых марок. 61 процент отмечает, что активно следит за скидками. Это означает, что покупатели не хотят приобретать просто дешевый товар, а предпочитают свой любимый качественный товар по сниженным ценам.

Если проследить за тем, выбирает ли человек торговую марку или цену, то, по сравнению с 2018 годом, заметно выросло количество потребителей, цена для которых все же имеет первостепенное значение:

В 2018 году скидки имели наибольшее значение для 52 процентов покупателей, а предпочтение торговой марки — для 48 процентов

В 2019 году решающим фактором при покупке того или иного товара 66 процентов покупателей назвали именно кампании и скидки, а торговая марка продолжала играть первостепенную роль менее чем для 35 процентов.

Новой программой ценообразования Maxima дает гарантию выгодной покупательской корзины, которая предлагает клиентам возможность каждый день заполнять свою корзину сотнями товаров по выгодным ценам из 102 различных категорий.