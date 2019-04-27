Исследование: малые и средние предприятия Юго-Восточной Эстонии оправляются от кризиса приграничной торговли

При этом бросается в глаза, что у МСП юго-восточного региона в среднем более скромные планы относительно экспорта. Если среди МСП Эстонии планируют расширяться на имеющихся экспортных рынках или искать новые рынки в среднем 27 процентов предприятий, то в Валгаском, Выруском и Пылваском уездах соответствующий показатель — 19 процентов. Если же говорить только о расширении на новые рынки, то картина выглядит еще печальнее: активно ищущих новые экспортные рынки предприятий в Пылвамаа — 8%, в Вырумаа — 4% и в Валгамаа — менее 1%.
Исследование SEB банка BBO также показало, что МСП Валгаского, Выруского и Пылваского уездов — достаточно стабильные работодатели, например, целый 91 процент предприятий Валгамаа не планирует менять число работников. Среди МСП Пылвамаа, напротив, заметно вырос интерес к найму иностранной рабочей силы: от 4% в прошедшем году — до целых 19%.
В декабре 2018 года SEB провел исследование среди МСП стран Балтии ”Барометр предпринимательства — 2019” (Baltic Business Outlook, или BBO), в рамках которого внимание уделялось прогнозам предприятий на нынешний хозяйственный год. В исследовании приняло участие 2169 малых и средних предприятий, в Валгаском, Выруском и Пылваском уездах в исследовании участвовали 154 предприятия.