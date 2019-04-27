Исследование: малые и средние предприятия Юго-Восточной Эстонии оправляются от кризиса приграничной торговли

”В прошлом году предприятия южного региона были среди наиболее пессимистично настроенных в Эстонии относительно роста своего оборота, и лишь 8 процентов решались предсказывать на 2018 год рост оборота, который превышал бы 15 процентов. Год назад одной из причин пессимизма можно было считать страх перед растущей приграничной торговлей, но новое исследование показывает, что к 2019 году оптимизм малых предприятий Валгаского, Выруского и Пылваского уездов восстановился. По сравнению с прошлым годом удвоилось (16%) число предприятий, предсказывающих существенный рост оборота на 2019 год”, — прокомментировал результаты исследования Айнар Леппянен, руководитель сферы розничных банковских услуг SEB.

Еще заметнее тенденция спада среди тех предприятий, которые боятся снижения оборота, а именно: если в 2018 году уменьшения оборота опасались целых 62 процента МСП, то в нынешнем году этим обеспокоены только 4% респондентов. Согласно исследованию, наиболее оптимистично настроены сельскохозяйственные и строительные предприятия, которые также больше, чем предприятия других секторов, планируют делать инвестиции на суммы более 50 тысяч евро.