27.04.2019, 15:31

Исследование: малые и средние предприятия Юго-Восточной Эстонии оправляются от кризиса приграничной торговли


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Foto on illustratiivne.Foto: Karin Kaljuläte

Согласно исследованию SEB Baltic Business Outlook (BBO), касающемуся малых и средних предприятий (МСП) Эстонии, ожидания предприятий Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа относительно роста оборота выросли вдвое по сравнению с прошлым годом. Одновременно с этим на одну треть снизилось количество тех МСП, которые боятся снижения оборота, говорится в пресс-релизе.

”В прошлом году предприятия южного региона были среди наиболее пессимистично настроенных в Эстонии относительно роста своего оборота, и лишь 8 процентов решались предсказывать на 2018 год рост оборота, который превышал бы 15 процентов. Год назад одной из причин пессимизма можно было считать страх перед растущей приграничной торговлей, но новое исследование показывает, что к 2019 году оптимизм малых предприятий Валгаского, Выруского и Пылваского уездов восстановился. По сравнению с прошлым годом удвоилось (16%) число предприятий, предсказывающих существенный рост оборота на 2019 год”, — прокомментировал результаты исследования Айнар Леппянен, руководитель сферы розничных банковских услуг SEB.

Еще заметнее тенденция спада среди тех предприятий, которые боятся снижения оборота, а именно: если в 2018 году уменьшения оборота опасались целых 62 процента МСП, то в нынешнем году этим обеспокоены только 4% респондентов. Согласно исследованию, наиболее оптимистично настроены сельскохозяйственные и строительные предприятия, которые также больше, чем предприятия других секторов, планируют делать инвестиции на суммы более 50 тысяч евро.

При этом бросается в глаза, что у МСП юго-восточного региона в среднем более скромные планы относительно экспорта. Если среди МСП Эстонии планируют расширяться на имеющихся экспортных рынках или искать новые рынки в среднем 27 процентов предприятий, то в Валгаском, Выруском и Пылваском уездах соответствующий показатель — 19 процентов. Если же говорить только о расширении на новые рынки, то картина выглядит еще печальнее: активно ищущих новые экспортные рынки предприятий в Пылвамаа — 8%, в Вырумаа — 4% и в Валгамаа — менее 1%.

Исследование SEB банка BBO также показало, что МСП Валгаского, Выруского и Пылваского уездов — достаточно стабильные работодатели, например, целый 91 процент предприятий Валгамаа не планирует менять число работников. Среди МСП Пылвамаа, напротив, заметно вырос интерес к найму иностранной рабочей силы: от 4% в прошедшем году — до целых 19%.

В декабре 2018 года SEB провел исследование среди МСП стран Балтии ”Барометр предпринимательства — 2019” (Baltic Business Outlook, или BBO), в рамках которого внимание уделялось прогнозам предприятий на нынешний хозяйственный год. В исследовании приняло участие 2169 малых и средних предприятий, в Валгаском, Выруском и Пылваском уездах в исследовании участвовали 154 предприятия.

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