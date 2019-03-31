Исследование: малые и средние предприятия оптимистично смотрят на хозяйственный год, снижение оборота прогнозируют немногие

В Западной Эстонии планируют в следующем году нанять новых работников 16%, а сократить количество работников — 3% предприятий, что, аналогично среднему показателю Эстонии, является признаком стабильности рынка труда. Среди МСП Западной Эстонии больше всего работников из зарубежных стран работает в Пярнумаа (6%), а в регионе в целом во внешней рабочей силе заинтересованы 14% МСП.

Инновационная готовность Западной Европы по своему показателю в 51% близка к среднему по Эстонии, но среди других выступает Хийумаа (67%). Из предприятий Пярнумаа 13% планируют изменить бизнес-модель, и по этому показателю уезд находится на втором месте после Ида-Вирумаа (23%).

Среди предприятий Пярнумаа, Ляэнемаа, Саарема и Хийумаа 46% считают дигитализацию достаточно важной или очень важной, и лишь 23% ответили, что дигитализация для них не важна. 25% МСП Западной Эстонии предлагают клиентам возможность приобретать свои товары и услуги в интернете, а 15% ответили, что цифровая продажа составляет более 71% от их общего оборота. 35% ответили, что цифровая продажа составляет меньше 10% от общего оборота.

В 2018 году экономический рост стран Балтии был одним из самых быстрых в Европе, и рост зарплат и внутреннего спроса заметно повысил экономическую уверенность МСП Эстонии, Латвии и Литвы к текущему хозяйственному году.

Оптимизм преобладал среди МСП Эстонии, 92% которых ожидает роста оборота в нынешнем году, что является самым высоким показателем за последние пять лет. В Латвии их доля составляет 89%, в Литве — 87%, так что в зависимости от страны доля МСП, боящихся спада оборота, уменьшилась до 10%.

Уже седьмой год подряд SEB Grupp проводит исследование ”Барометр предпринимательства стран Балтии” (Baltic Business Outlook), по результатам которого выявляют ожидания малых и средних предприятий (МСП) на начавшийся хозяйственный год. В проведенном в конце декабря прошлого года опросе приняли участие около 4500 МСП стран Балтии. Из уездов Хийюмаа, Сааремаа, Ляэнемаа и Пярнумаа в исследовании приняли участие 337 предприятий.