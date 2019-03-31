31.03.2019, 11:06

Исследование: малые и средние предприятия оптимистично смотрят на хозяйственный год, снижение оборота прогнозируют немногие


rus.delfi.ee
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Eurod.
Eurod.Foto: Andres Putting

Малые и средние предприятия (МСП) Западной Эстонии оптимистично смотрят на текущий хозяйственный год, а снижение оборота прогнозируют лишь немногие, как показывает исследование SEB ”Барометр предпринимательства стран Балтии” (Baltic Business Outlook).

”Из МСП Пярнумаа, Ляэнемаа, Саарема и Хийумаа 94% ожидают рост оборота в нынешнем году, который, в свою очередь, по мнению 12% ответивших, достигнет в этом году более 15 процентов. Спад оборота в этом году прогнозируют лишь 6%, что соответствует среднему показателю по Эстонии”, — сказал руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнар Леппянен.

По словам Леппянен экспортная готовность предприятий Западной Эстонии — все же ниже среднего: 82% видит свою деятельность только на домашнем рынке, при этом средний показатель по Эстонии составляет 73%. 7% МСП Западной Эстонии планируют выйти на новые экспортные рынки, а 11% — расширяться на нынешних внешних рынках.

Инвестиционные планы предприятий Западной Эстонии не изменились значительно в течение последних лет, из них 10% планируют инвестиции размером более 50 000 евро, что немного ниже среднего показателя по Эстонии (12%). 39% ответивших еще не могут сказать, будут ли они в нынешнем году инвестировать и в каком объеме.

В Пярнумаа больше всего внешнего рабочего труда, Хийумаа интересуется инновациями

В Западной Эстонии планируют в следующем году нанять новых работников 16%, а сократить количество работников — 3% предприятий, что, аналогично среднему показателю Эстонии, является признаком стабильности рынка труда. Среди МСП Западной Эстонии больше всего работников из зарубежных стран работает в Пярнумаа (6%), а в регионе в целом во внешней рабочей силе заинтересованы 14% МСП.

Инновационная готовность Западной Европы по своему показателю в 51% близка к среднему по Эстонии, но среди других выступает Хийумаа (67%). Из предприятий Пярнумаа 13% планируют изменить бизнес-модель, и по этому показателю уезд находится на втором месте после Ида-Вирумаа (23%).

Среди предприятий Пярнумаа, Ляэнемаа, Саарема и Хийумаа 46% считают дигитализацию достаточно важной или очень важной, и лишь 23% ответили, что дигитализация для них не важна. 25% МСП Западной Эстонии предлагают клиентам возможность приобретать свои товары и услуги в интернете, а 15% ответили, что цифровая продажа составляет более 71% от их общего оборота. 35% ответили, что цифровая продажа составляет меньше 10% от общего оборота.

В 2018 году экономический рост стран Балтии был одним из самых быстрых в Европе, и рост зарплат и внутреннего спроса заметно повысил экономическую уверенность МСП Эстонии, Латвии и Литвы к текущему хозяйственному году.

Оптимизм преобладал среди МСП Эстонии, 92% которых ожидает роста оборота в нынешнем году, что является самым высоким показателем за последние пять лет. В Латвии их доля составляет 89%, в Литве — 87%, так что в зависимости от страны доля МСП, боящихся спада оборота, уменьшилась до 10%.

Уже седьмой год подряд SEB Grupp проводит исследование ”Барометр предпринимательства стран Балтии” (Baltic Business Outlook), по результатам которого выявляют ожидания малых и средних предприятий (МСП) на начавшийся хозяйственный год. В проведенном в конце декабря прошлого года опросе приняли участие около 4500 МСП стран Балтии. Из уездов Хийюмаа, Сааремаа, Ляэнемаа и Пярнумаа в исследовании приняли участие 337 предприятий.

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