Исследование: люди неактивно следят за своим пенсионным капиталом

Согласно исследованию, 36 процентов людей следят за состоянием своей пенсии 1-3 раза в год, еще чаще её отслеживают 18 процентов ответивших. 30 процентов людей проверяют состояние своей пенсии реже одного раза в год, и 17 процентов людей никогда не интересовались состоянием своего пенсионного капитала.

Однако люди считают, что их потенциальное финансовое поведение будет активнее в случае, если пенсионная ступень станет добровольной. 28 процентов ответивших считают, что они занимались бы инвестированием своих пенсионных капиталов по меньшей мере раз в месяц, а 23 процента управляли бы своими пенсионными инвестициями не реже раза в неделю. Около трети респондентов, точнее 32 процента, занимались бы инвестированием пенсии не менее одного раза в год.

Также был изучен прежний опыт респондентов в инвестировании. 58 процентов людей, никогда прежде не инвестировавших, но задумывающихся об этом, занимались бы инвестированием пенсионного капитала не менее одного раза в месяц. Респонденты, ранее немного занимавшиеся инвестированием и готовые делать это не реже раза в месяц, составили 57 процентов. 33 процента составили те, кто ранее не задумывался об инвестировании, но в будущем планирует по меньшей мере один раз в месяц заниматься инвестированием своего пенсионного капитала.

”Результаты исследования показывают, что люди настроены оптимистично в отношении своего финансового поведения в будущем. По сравнению с нынешним отношением, они начинают более активно следить за своим пенсионным капиталом, а также искать и оценивать инвестиционные возможности”, — прокомментировал член правления Luminor Pensions Estonia Мартин Раясалу.