Исследование: люди не хотят работать с утра до вечера

”Эстонское законодательство и консервативный подход работодателей способствуют, скорее, работе традиционного характера, — отметил руководитель рекрутингового агенства Manpower в странах Балтии Хейго Калдра. — Немногие организации готовы предлагать подходящие работникам форму и ритм работы. Например, ситуация, когда на одной должности работают три человека — из которых один ходит на работу параллельно учёбе, второй хочет больше находиться дома с маленьким ребёнком, а третий на зиму уезжает в тёплые страны — в Эстонии сейчас встречается крайне редко. Разумеется, говорят, что не занятых на рынке труда людей следует привлекать к работе, но предусмотренные законодательством формы труда этому не способствуют. Сегодня на рынке труда преимуществом обладают работодатели, которые в двухстороннем порядке договариваются с работниками о чем-то, что не всегда соответствует духу закона. Но так быть не должно. Закон должен адаптироваться к ситуации и ожиданиям рынка труда, а не мешать заключению соглашений”.

Согласно исследованию, больше всего в традиционные формы работы верят люди во Франции (72%), США (70%) и Польше (70%), и напротив — например, в Чехии и Испании респонденты отдают предпочтение альтернативным формам труда.

В рамках исследования людей спрашивали и о мотивирующих факторах. Если в целом больше всего людей продолжают мотивировать плата за работу, характер работы и гибкость рабочего времени, то, например, в отношении проектной работы респонденты ставили на первое место зависящую от результатов зарплату, а в отношении сезонной работы — географические предпочтения. Наибольшее расхождение между фактической ситуацией и пожеланиями отмечали те, кто хотел бы выполнять проектную работу с платой по результату.

ManpowerGroup — это мировой лидер кадровой индустрии, обладающий более чем 70 годами опыта в сфере найма и аренды персонала. Услуги действующего уже 15 лет эстонского отделения Manpower охватывают все связанные с персоналом услуги: от найма и аренды рабочей силы, до аутсорсинга и консультирования.