Исследование: кредитные привычки у мужчин и женщин в Эстонии отличаются

Исследование Luminor о привычках жителей стран Балтии, связанных с использованием потребительских кредитов, показывает: более половины жителей cтран Балтии тщательно оценивают возможность вернуть кредит.
53% жителей стран Балтии в качестве определяющей причины при выборе кредитодателя называют размер годовой процентной ставки, кроме того, так же внимательно оцениваются и другие расходы во время возврата кредита. Таким образом, наблюдается позитивная тенденция, показывающая, что возможности вернуть кредит тщательно взвешиваются.
Для женщин возможность получить кредит удаленно, а также скорость предоставления кредита более важны, чем для мужчин. Такая тенденция характерна для всех стран Балтии, свидетельствует проведенное Luminor исследование.
Для женщин в странах Балтии важнее, чем для мужчин, доступность удаленного получения кредита, а также скорость его предоставления. Почти 50% женщин во всех странах Балтии назвали возможность получить кредит на расстоянии очень важной, такого же мнения придерживается лишь треть мужчин (в Латвии – 30%, в Литве – 28%, в Эстонии – 33%). Однако в целом данные опроса показывают, что потребительский кредит во всех странах Балтии чаще берут мужчины: именно они составляют 54% всех респондентов, бравших потребительский кредит в течение последних двух лет (в Эстонии – 54%, в Литве – 58%, в Латвии – 51%).
«Мы внимательно следим за привычками клиентов, и рост популярности удаленных услуг наблюдается не только в сфере кредитования. Более 85% клиентов Luminor в странах Балтии для получения повседневных финансовых услуг используют дистанционные каналы. В Эстонии интернетом пользуется примерно одинаковое число мужчин и женщин, поэтому обнаруженное в этом исследовании различие между полами очень любопытно: мы видим, что женщины сильнее заинтересованы в получении удаленных услуг, чем мужчины. Тем не менее наш опыт показывает, что решение принимают в основном мужчины», – говорит Кристиан Ясински, эксперт Luminor по кредитованию.
В целом для жителей стран Балтии при выборе кредитодателя наиболее важными являются три аспекта.
Первостепенно - более низкие общие расходы во время возврата кредита, включающие в себя административные расходы и комиссионную плату (в Литве – 61% респондентов, в Латвии – 49%, в Эстонии – 52%).
Примерно такую же важность имеет и самая низкая годовая процентная ставка (в Литве – 62% респондентов, в Латвии – 49%, в Эстонии – 48%).
Третий самый важный для латвийских респондентов аспект – возможность уладить формальности удаленно (в общей сложности 41% отвечавших назвали этот фактор очень важным), в Литве, в свою очередь, это скорость получения кредита (очень важна для 40%), тогда как в Эстонии 41% опрошенных назвали очень важной как возможность получить кредит удаленно, так и надежность банка в качестве кредитодателя.
Исследование Luminor о привычках жителей стран Балтии, связанных с использованием потребительских кредитов, было проведено в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat. В рамках исследования в июне 2019 года была опрошена репрезентативная выборка, состоявшая из 3026 респондентов (в Латвии – 1012, в Литве – 1009, в Эстонии – 1005).
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