Исследование: кредитные привычки у мужчин и женщин в Эстонии отличаются

«Мы внимательно следим за привычками клиентов, и рост популярности удаленных услуг наблюдается не только в сфере кредитования. Более 85% клиентов Luminor в странах Балтии для получения повседневных финансовых услуг используют дистанционные каналы. В Эстонии интернетом пользуется примерно одинаковое число мужчин и женщин, поэтому обнаруженное в этом исследовании различие между полами очень любопытно: мы видим, что женщины сильнее заинтересованы в получении удаленных услуг, чем мужчины. Тем не менее наш опыт показывает, что решение принимают в основном мужчины», – говорит Кристиан Ясински, эксперт Luminor по кредитованию.

В целом для жителей стран Балтии при выборе кредитодателя наиболее важными являются три аспекта.

Первостепенно - более низкие общие расходы во время возврата кредита, включающие в себя административные расходы и комиссионную плату (в Литве – 61% респондентов, в Латвии – 49%, в Эстонии – 52%).

Примерно такую же важность имеет и самая низкая годовая процентная ставка (в Литве – 62% респондентов, в Латвии – 49%, в Эстонии – 48%).

Третий самый важный для латвийских респондентов аспект – возможность уладить формальности удаленно (в общей сложности 41% отвечавших назвали этот фактор очень важным), в Литве, в свою очередь, это скорость получения кредита (очень важна для 40%), тогда как в Эстонии 41% опрошенных назвали очень важной как возможность получить кредит удаленно, так и надежность банка в качестве кредитодателя.

Исследование Luminor о привычках жителей стран Балтии, связанных с использованием потребительских кредитов, было проведено в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat. В рамках исследования в июне 2019 года была опрошена репрезентативная выборка, состоявшая из 3026 респондентов (в Латвии – 1012, в Литве – 1009, в Эстонии – 1005).