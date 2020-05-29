29.05.2020, 17:10

Исследование: коронакризис улучшил отношение жителей Эстонии к накопительной пенсии


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Исследование: коронакризис улучшил отношение жителей Эстонии к накопительной пенсии
pixabay.com

Результаты проведенного в странах Балтии исследования Luminor показали, что более 40% жителей Эстонии оценивают необходимость во второй пенсионной ступени выше прежнего из-за кризиса, вызванного короновирусом.

Исследование Luminor показало, что чрезвычайное положение в стране повлияло на отношение жителей стран Балтии ко второй пенсионной ступени. Позитивнее всего это изменение произошло среди жителей Эстонии — вследствие кризиса 41% жителей Эстонии стали выше прежнего ценить необходимость второй пенсионной ступени. В Латвии этот показатель поставил 32%, в Литве — 30%.

Среди молодежи Эстонии, Латвии и Литвы результаты оказались еще выше. В возрастной группе от 23 до 34 лет выше прежнего ценят необходимость второй пенсионной ступени 45% жителей Эстонии, 39% — Латвии и 31% жителей Литвы.

”Все сложные ситуации предоставляют нам возможность чему-то научиться и делать что-то иначе”, — сказал руководитель пенсионного подразделения Luminor Baltikum Расмус Пиккани. ”Если в хорошие времена люди больше думают о настоящем, то, как показывают результаты исследования, кризис заставляет их больше думать о будущем. Нестабильная ситуация дает людям понять, что к будущему необходимо быть готовым, и что в будущее необходимо вкладывать самому”.

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Пиккани добавил, что в контексте ситуации на рынке не существует правильного или неправильного момента, когда можно начинать накапливать свою пенсию, но совершенно точно это должно быть последовательно, а последовательное поведение в своей жизни следует начинать как можно раньше. ”Не стоит позволять себя запугивать тем, что во время экономического спада возле доходности фондов стоит знак ”минус”, поскольку подъемы и падения — это неотъемлемая часть рынка. В разные времена последовательное накопление в свою пенсию поможет снизить общие риски и уравновесить имеющийся пенсионный портфель”, — сказал Пиккани.

Если исходить из дохода людей, то исследование показало, что вторую пенсионную ступень больше ценят люди с доходом выше среднего и средним, то есть те, чей доход составляет от 601 до 900 евро или более 900 евро на человека в семье в месяц. В Эстонии 48% людей со средним доходом больше ценят вторую пенсионную ступень, чем раньше; в Латвии — 34% и в Литве — 30% людей.

Показатели немного выше среди тех, чей доход в кризисное время остался прежним или повысился — 44% жителей Эстонии, и 34% среди жителей Латвии и Литвы. Также выше ценят накопления в пенсионную ступень и те, кто в связи с чрезвычайным положением стал работать удаленно. Среди жителей Эстонии этот показатель составил 50%, среди жителей Латвии и Литвы — 40%.

В разрезе специальностей в Эстонии вторую ступень больше стали ценить те люди, которые работают на т.н. передовой во время черезвычайного положения, — например, медработники, полиция, а также работники продуктовых магазинов. Из этой категории респондентов 50% людей стали больше ценить накопления во вторую пенсионную ступень.

Ответы исследования были собраны с помощью квантитативного интернет-опроса в мае текущего года. Цель опроса — анализировать влияние чрезвычайного положения на финансовое положение жителей стран Балтии, а также на их сбережения в связи с экономией, инвестированием и откладыванием пенсии. В исследовании участвовал 1681 человек в возрасте от 23 до 59 лет из Эстонии, Латвии и Литвы

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