Исследование: кому в Эстонии по-прежнему платят зарплату в конверте?

В результате исследования, проведенного среди более чем 5400 работников, выяснилось, что в 2019 году доля зарплат в конверте снизилась до рекордно низкого уровня. Однако при входе на рынок труда опасность получения зарплаты в конверте по-прежнему недопустимо высока — почти каждый десятый работник со стажем менее 2 лет сталкивается с получением ”черной” зарплаты.
Крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee уже десятый год подряд проводит исследование, позволяющее установить распространенность зарплат в конверте. Более чем 5400 работникам был задан вопрос, получают ли они частично или полностью зарплату в конверте. Если в 2010 году с зарплатой в конверте сталкивался почти каждый третий отвечавший, то в 2019 году получение «черной» зарплаты подтвердили 4,7 % отвечавших. При этом полностью зарплату в конверте получали 3,1 % отвечавших, а частично – 1,6 %.
«Распространенность зарплаты в конверте в Эстонии быстро уменьшается, но исследование четко показывает, что на нашем рынке труда существуют определенные группы риска, которые по-прежнему вынуждены принимать зарплату «по-черному», – комментирует исследование менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. «Кроме того, доля зарплат в конверте по-прежнему почти в три раза больше распространена среди мужчин – если среди мужчин с «черной» зарплатой сталкивались 7,5 % отвечавших, то среди женщин – 2,8 %. Более того, если среди женщин распространение зарплаты в конверте сократилось за год на 1,4 процентных пункта, то среди мужчин популярность «черной» зарплаты осталась почти без изменений, уменьшившись всего на 0,4 %».
По сферам зарплата в конверте наиболее популярна в секторе питания, где с «черной» зарплатой сталкивались 16 % отвечавших. Зарплата в конверте выше среднего уровня присутствует также в сфере туризма и гостиничного хозяйства (14,3 %) и в строительном секторе (8,4 %). Именно в строительном секторе за год значительно сократилась популярность зарплаты в конверте – в прошлом году с «черной» зарплатой все еще сталкивались 13,8 % работников этого сектора.
Группой риска по-прежнему следует считать молодежь без опыта работы. Среди отвечавших с опытом работы менее 2 лет зарплату в конверте получал почти каждый десятый (9,4 %), среди молодежи в возрасте 19 лет и младше – 13,1 %. «Возможно, при найме молодежи правила недостаточно гибкие, что вынуждает работодателей в условиях дефицита рабочей силы заключать т. н. неофициальные соглашения. Закон, призванный защищать интересы и здоровье молодежи, предусматривает, как долго, где и какие работы может выполнять несовершеннолетний. Во-вторых, молодежь хочет работать, а на сезонные работы работодателям требуется дополнительная рабочая сила, что также может быть основанием для неофициальных соглашений», – считает Хенри Аувяэрт.
Третьей группой риска многие годы были работники с низким уровнем образования, среди которых тоже популярна зарплата в конверте. Свежее исследование показывает также, что если среди работников с высшим образованием с зарплатой в конверте сталкивались 3,5 % отвечавших, то среди респондентов, обладающих лишь основным образованием, зарплата в конверте была более чем в два раза популярнее (7,7 %). С другой стороны, здесь прослеживается позитивная тенденция, поскольку еще в 2017 году с «черной» зарплатой сталкивались 18,1 % работников, имеющих основное образование.
Риски, сопутствующие зарплате в конверте
Соглашаясь на зарплату в конверте, работник теряет многие государственные социальные гарантии. Например, он остается без справедливой компенсации по болезни, что имеет большое значение, если что-то случится со здоровьем, да и родительское пособие не соответствует тому, что он мог бы получать в случае официальной зарплаты. Соглашаясь на «черную» зарплату, работник уменьшает и свои возможности при ходатайстве о получении займа в банке. Напоминаем, что на сайте Налогового и таможенного департамента Эстонии можно легко проверить, задекларировал ли работодатель всю зарплату, и оставить сообщение о выплате зарплаты в конверте.
Доля получателей зарплаты в конверте коренным образом изменилась
ТОП
Доля зарплат в конверте
2019
4,7 %
2018
6,2 %
2017
13,9 %
2016
12,2 %
2015
31,0 %
2014
20,4 %
2013
24,9 %
2012
26,0 %
2011
25,2 %
2010
29,8 %
Получение зарплаты в конверте по сферам
Сфера деятельности
Доля зарплат в конверте (включая частичную зарплату в конверте)
Питание
16,0 %
Туризм / Гостиничное хозяйство
14,3 %
Строительство / Недвижимость
8,4 %
Механика / Техника
7,3 %
Транспорт / Логистика
6,6 %
Промышленность / Производство
6,5 %
Обслуживание клиентов
3,9 %
Ассистирование / Администрирование
3,9 %
Продажа
2,4 %
Государственное и публичное управление
0 %
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