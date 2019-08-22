Исследование: кому в Эстонии по-прежнему платят зарплату в конверте?

По сферам зарплата в конверте наиболее популярна в секторе питания, где с «черной» зарплатой сталкивались 16 % отвечавших. Зарплата в конверте выше среднего уровня присутствует также в сфере туризма и гостиничного хозяйства (14,3 %) и в строительном секторе (8,4 %). Именно в строительном секторе за год значительно сократилась популярность зарплаты в конверте – в прошлом году с «черной» зарплатой все еще сталкивались 13,8 % работников этого сектора.

Группой риска по-прежнему следует считать молодежь без опыта работы. Среди отвечавших с опытом работы менее 2 лет зарплату в конверте получал почти каждый десятый (9,4 %), среди молодежи в возрасте 19 лет и младше – 13,1 %. «Возможно, при найме молодежи правила недостаточно гибкие, что вынуждает работодателей в условиях дефицита рабочей силы заключать т. н. неофициальные соглашения. Закон, призванный защищать интересы и здоровье молодежи, предусматривает, как долго, где и какие работы может выполнять несовершеннолетний. Во-вторых, молодежь хочет работать, а на сезонные работы работодателям требуется дополнительная рабочая сила, что также может быть основанием для неофициальных соглашений», – считает Хенри Аувяэрт.

Третьей группой риска многие годы были работники с низким уровнем образования, среди которых тоже популярна зарплата в конверте. Свежее исследование показывает также, что если среди работников с высшим образованием с зарплатой в конверте сталкивались 3,5 % отвечавших, то среди респондентов, обладающих лишь основным образованием, зарплата в конверте была более чем в два раза популярнее (7,7 %). С другой стороны, здесь прослеживается позитивная тенденция, поскольку еще в 2017 году с «черной» зарплатой сталкивались 18,1 % работников, имеющих основное образование.

Риски, сопутствующие зарплате в конверте

Соглашаясь на зарплату в конверте, работник теряет многие государственные социальные гарантии. Например, он остается без справедливой компенсации по болезни, что имеет большое значение, если что-то случится со здоровьем, да и родительское пособие не соответствует тому, что он мог бы получать в случае официальной зарплаты. Соглашаясь на «черную» зарплату, работник уменьшает и свои возможности при ходатайстве о получении займа в банке. Напоминаем, что на сайте Налогового и таможенного департамента Эстонии можно легко проверить, задекларировал ли работодатель всю зарплату, и оставить сообщение о выплате зарплаты в конверте.

Доля получателей зарплаты в конверте коренным образом изменилась

Доля зарплат в конверте 2019 4,7 % 2018 6,2 % 2017 13,9 % 2016 12,2 % 2015 31,0 % 2014 20,4 % 2013 24,9 % 2012 26,0 % 2011 25,2 % 2010 29,8 %

Получение зарплаты в конверте по сферам