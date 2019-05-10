10.05.2019, 09:26

Исследование: компания TransferWise стала лучшим работодателем в ИТ-сфере


rus.delfi.ee
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TransferWise'i õhupall
TransferWise'i õhupallFoto: Argo Ingver

Самым популярным работодателем в сфере инфотехнологий и коммуникаций стала компания TransferWise, выяснилось из нового исследования Kantar Emor. За ней примерно с равными результатами следуют Skype/Microsoft, Pipedrive и LHV Pank.

Самый большой рывок за последние два года совершила компания Pipedrive, предоставляющая программное обеспечение для управления продажами, другие входящие в ТОП работодатели уже числились там в 2017-м году, когда исследование провели впервые. Эксперт Kantar Emor Леле Аак сказала, что цель исследования заключалась в выявлении ожиданий ИТ-специалистов в отношении работодателей. ”Мы составили рейтинг крупнейших работодателей в этой сфере, исходя из того, насколько известными и привлекательными они кажутся ИТ- специалистам”.

По утверждению Аак, в ИТ-сфере идет серьезная борьба за хороших работников, поэтому руководители предприятий должны предлагать помимо конкурентоспособной зарплаты еще многое другое.

”Например, каждый второй разработчик получает прямое предложение о смене работы примерно раз в месяц”, — сказал она. ”Руководители должны предлагать то, что ИТ-специалисты ждут больше всего — желание ценить работников и заботиться о них, приятные условия работы, гибкий график, современные технологии, интересные проекты и другие возможности для профессионального развития и сотрудничества с лучшими представителями этой сферы”.

По словам Аака, рейтинг работодателей в первую очередь указывает на то, что в ИТ-секторе привлекательны не только традиционные ИТ-фирмы и стартапы, но и крупные банковские, телекоммуникационные и инфраструктурные предприятия, например, Telia, Eesti Energia и Swedbank.

”По-прежнему очень популярны государственные учреждения, объединяющие различные должности в сфере ИТ — Центр инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел, Центр регистров и инфосистем и Департамент государственных инфосистем”, — отметила Аак. — ”Сектор быстро меняется и развивается: например, сейчас в первую десятку рейтинга входят три предприятия, которые в 2017-м году мы даже не вносили в список: Starship Technologies, Taxify/Bolt и Cleveron”.

Из т.н традиционных ИТ-фирм респонденты отдают предпочтение Nortal, этой компании не хватило немного голосов, чтобы попасть в десятку.

Представители Kantar Emor изучили имидж 53 крупнейших предприятий, предлагающих рабочие места в сфере ИТ, и опросили 852 ИТ-специалиста по всей Эстонии. Партнерами по проведению исследования выступили CV-Online и Latitude 59.

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