Исследование: компания TransferWise стала лучшим работодателем в ИТ-сфере

По словам Аака, рейтинг работодателей в первую очередь указывает на то, что в ИТ-секторе привлекательны не только традиционные ИТ-фирмы и стартапы, но и крупные банковские, телекоммуникационные и инфраструктурные предприятия, например, Telia, Eesti Energia и Swedbank.
”По-прежнему очень популярны государственные учреждения, объединяющие различные должности в сфере ИТ — Центр инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел, Центр регистров и инфосистем и Департамент государственных инфосистем”, — отметила Аак. — ”Сектор быстро меняется и развивается: например, сейчас в первую десятку рейтинга входят три предприятия, которые в 2017-м году мы даже не вносили в список: Starship Technologies, Taxify/Bolt и Cleveron”.
Из т.н традиционных ИТ-фирм респонденты отдают предпочтение Nortal, этой компании не хватило немного голосов, чтобы попасть в десятку.
Представители Kantar Emor изучили имидж 53 крупнейших предприятий, предлагающих рабочие места в сфере ИТ, и опросили 852 ИТ-специалиста по всей Эстонии. Партнерами по проведению исследования выступили CV-Online и Latitude 59.