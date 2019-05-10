Исследование: компания TransferWise стала лучшим работодателем в ИТ-сфере

Самый большой рывок за последние два года совершила компания Pipedrive, предоставляющая программное обеспечение для управления продажами, другие входящие в ТОП работодатели уже числились там в 2017-м году, когда исследование провели впервые. Эксперт Kantar Emor Леле Аак сказала, что цель исследования заключалась в выявлении ожиданий ИТ-специалистов в отношении работодателей. ”Мы составили рейтинг крупнейших работодателей в этой сфере, исходя из того, насколько известными и привлекательными они кажутся ИТ- специалистам”.

По утверждению Аак, в ИТ-сфере идет серьезная борьба за хороших работников, поэтому руководители предприятий должны предлагать помимо конкурентоспособной зарплаты еще многое другое.

”Например, каждый второй разработчик получает прямое предложение о смене работы примерно раз в месяц”, — сказал она. ”Руководители должны предлагать то, что ИТ-специалисты ждут больше всего — желание ценить работников и заботиться о них, приятные условия работы, гибкий график, современные технологии, интересные проекты и другие возможности для профессионального развития и сотрудничества с лучшими представителями этой сферы”.