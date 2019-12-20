Исследование: клиенты хотят получать от провизоров услугу консультирования

Исследовательская работа описывает детально, какие изменения необходимо предпринять для улучшения и дальнейшего развития этой услуги в Эстонии. Поскольку речь идет о пилотном исследовании, то для продолжения оказания этой услуги необходимо изучить удовлетворенность данным сервисом в более широком круге пациентов, провизоров и семейных врачей.

Назначаемая в сотрудничестве Benu Apteek и Эстонского Академического общества фармации стипендия выдается ежегодно Benu для поддержки исследовательских работ в области социальной фармации или же для исследований, связанных с этой сферой. В нынешнем учебном году на конкурс было представлено три исследовательских работы, лучшей из которых была признана исследовательская работы Аниты Туула ”Пилотный проект оценки применения лекарств в общих аптеках Эстонии”. Руководителями работ стали доцент Дейзи Вольмер и клинический провизор Лийза Рандмяэ.

При оценке исследовательских работ члены комиссии исходили из соответствия темы, важности исследуемого вопроса, качества работы и оригинальности, и вклада студента в подготовку работы.

Стипендия Эстонского академического общества фармации и Benu Apteek, выдаваемая для поддержки исследовательских и научных работ в области социальной фармации выдавалась уже четвертый учебный год. Учредители фонда стипендии хотят показать, что эффективное сотрудничество между университетом и частным сектором привлечет больше молодежи учиться на фармацевтику.

Ходатайствовать о финансировании исследовательских работ могут студенты ТУ по специальности провизора, а на научные работы — как студенты, так и преподаватели. Размер фонда — 3000 евро за один учебный год.