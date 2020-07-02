Исследование: каждый третий житель Эстонии хотел бы подрабатывать

Больше всего заинтересованы в получении дополнительных денег молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет и жители с чистым доходом до 550 евро или от 1250 до 1500 евро. Если смотреть по сферам деятельности, то больше всего хотели бы подрабатывать квалифицированные рабочие, офисные работники и чиновники. Думают о дополнительных заработках также люди, которые не удовлетворены своей текущей работой и доходом.

”Если сравнивать свежие результаты с прежними, выясняется, что заинтересованность людей в получении дополнительного дохода с годами снижается. Опрос показал, что более половины жителей удовлетворены доходом, который они получают от своей основной работы, и это также может быть причиной снижения интереса к дополнительному заработку”, — пояснила руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс.

Самые популярные способы заработать дополнительные деньги — предоставление различных услуг в качестве фрилансера, таких как разработка веб-сайтов, перевод текстов, исполнение музыки, фотографирование и выполнение домашних дел, таких как уборка, ремонт и присмотр за детьми.

31% респондентов заработали за последний месяц дополнительно до 100 евро, 36% — от 100 до 400 евро, а каждый десятый из опрошенных заработал более 800 евро. 37% жителей готовы были бы посвятить своё время и энергию зарабатыванию дополнительных денег, если бы ежемесячный дополнительный доход составил 500 евро или больше. Опрос показал, что большинство людей хотят зарабатывать дополнительные деньги, предоставляя различные услуги и работая фрилансерами, с учётом их интересов и навыков. Кроме того, люди хотят оказывать услуги по хозяйству, предлагать консультации или продавать свои собственные изделия ручной работы или продукты питания собственного приготовления.

”Если есть желание или необходимость заработать дополнительный доход, следует подумать о том, какие имеющиеся навыки и знания можно использовать для получения дополнительных денег. Также стоит посмотреть, имеется ли какое-либо имущество, которое не используется и может быть продано или сдано в аренду, чтобы заработать дополнительные деньги”, — советует Кати Воометс.