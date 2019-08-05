Исследование: каждый пятый работник планирует в ближайшее время сменить работу

”За год интерес к предложениям о работе явно вырос, в первом полугодии эстонские порталы поиска работы посетили около 12 миллионов раз, — комментирует тенденции рынка труда менеджер по маркетингу крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — Самый большой интерес люди по-прежнему проявляют к простым офисным работам. Например, на предложения в сфере ассистирования в первом полугодии было в среднем по 35 кандидатов. Очень много людей претендуют на работу в сфере обслуживания клиентов, секторах торговли, транспорта, а также промышленности и производства, поскольку большинство вакансий в Эстонии предлагается именно в этих сферах”.
Хенри Аувяэрт добавил, что за один квартал в Эстонии принимается на работу в среднем 50 000 человек. ”Таким образом, в течение 2019 года почти каждый четвертый работник в Эстонии сменит работу”.
Руководитель и аналитик агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер добавила, что за год выросла и цена лояльности работников. ”Если год назад брутто-зарплата активно ищущих работу работников составляла в среднем 1118 евро, то этой весной — 1275 евро, т. е. на 14 % больше. Средняя брутто-зарплата вообще не ищущих работу, т. е. полностью лояльных работников, выросла за год на 17 % и этой весной составляла 1690 евро (год назад — 1444 евро).
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