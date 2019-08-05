Исследование: каждый пятый работник планирует в ближайшее время сменить работу

По сравнению с 2018 годом готовность сменить работу выросла, а число работников, полностью лояльных своему работодателю, сократилось. Если в прошлом году в смене работы вообще не были заинтересованы около трети респондентов (30 %), то в нынешнем году не помышляли уйти от своего работодателя 25 % работников. В ходе исследования также выяснилось, что за объявлениями о работе следит более чем каждый третий (35 %) работник, а каждый пятый (21 %) планирует сменить работу уже в течение следующих шести месяцев.

На готовность работников перейти на другую работу во многом влияет активная вербовочная деятельность работодателей — на рынке труда объявляется о большом количестве открытых конкурсов, отправляется много приглашений для участия в них. Исследование показало, что за последнее время каждый второй работник (48 %) получал от работодателей приглашения на участие в конкурсе по найму. Больше всего приглашений (66 %) работодатели отправили руководителям отделов и проектов. Если смотреть отдельно по специальностям, то больше всего старались дать толчок для участия в конкурсе по найму работникам сферы информации и телекоммуникации (68 %). Меньше приглашений получили низкооплачиваемые неквалифицированные рабочие, которые часто получают предложения через знакомых. Из регионов чаще других получали приглашения на участие в конкурсе по найму жители Харьюмаа и Таллинна.