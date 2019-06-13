Исследование: каждый четвертый работник в Эстонии не может себе позволить даже две недели отпуска

Закон о трудовом договоре Эстонии предусматривает, что в течение календарного года работник должен отдыхать не менее 14 календарных дней подряд. Однако проведенный недавно опрос показал, что в 2019 году четверть работников не смогут отдохнуть две недели подряд.

Самой распространенной причиной, почему работник не берет двухнедельный отпуск, является рабочая нагрузка — более чем каждый десятый работник (11%,) отметил, что не может отдыхать 14 дней подряд из-за трудовых обязанностей. Помимо трудовой нагрузки 3% работников боялись потерять из-за продолжительного отпуска в зарплате, 10% не захотели объяснять причину отказа от двухнедельного отпуска.

”Прежние исследования показали, что дефицит рабочей силы вынуждает работодателей повышать рабочую нагрузку существующих работников. Свежее исследование планов работников на отпуск показывает, что двухнедельный отпуск становится роскошью, которую многие не могут себе позволить”, — прокомментировал результаты исследования менеджер CVKeskus.ee по маркетингу Хенри Аувяэрт.

В ходе исследования также выяснилось, что в нынешнем году двухнедельный отпуск уже использовали всего 16% работников. Большая часть работников, планирующих в этом году отдохнуть две недели подряд, собираются взять отпуск во второй половине года. ”Таким образом, во втором полугодии работников ждет еще большая нагрузка, поскольку многие работники должны будут замещать отдыхающих коллег”, — добавил Хенри Аувяэрт.

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