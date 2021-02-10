Исследование: каждое седьмое предприятие в странах Балтии смогло увеличить оборот

Согласно исследованию, проведённому по заказу Luminor, оборот половины малых и средних предприятий (МСП) в странах Балтии в среднем снизился в прошлом году из-за COVID-19. И всё-таки треть компаний сумели удержать его на уровне 2019 года, а 14% даже увеличили оборот. Чтобы пережить кризис, малые и средние предприятия во всех странах Балтии были вынуждены реорганизовать свою экономическую деятельность, что означало введение дополнительных мер безопасности, корректировку денежных потоков, разработку новых продуктов и услуг и изменение бизнес-модели.

Чаще всего приходилось корректировать свою бизнес-модель латвийским малым и средним предприятиям. Если в Латвии их было 20%, то в Литве и Эстонии таких компаний было 17% и 12% соответственно. Если сравнить это с началом пандемии весной прошлого года, то тогда почти половина латвийских МСП планировала изменить свою бизнес-модель, 38% эстонских и 22% литовских компаний проявили готовность адаптироваться к ситуации.

Одна из самых больших проблем в прошлом году была связана с корпоративными финансами. Это исследование также показало, что в среднем каждой третьей компании приходилось реструктурировать и корректировать свои денежные потоки с учётом меняющихся обстоятельств. В среднем каждое четвёртое МСП Балтии начало предлагать новые продукты или услуги во время кризиса.

”Отрадно, что даже в нынешней ситуации предприниматели в странах Балтии сохраняют оптимизм и до четверти эстонских предпринимателей планируют свой бизнес развивать, — сказал глава подразделения корпоративных банковских услуг Luminor Марьян Савченко. — Более половины из них намерены в таких условиях увеличивать продажи, и столько же компаний развивают и улучшают свой спектр услуг или продуктов. Это доказывает способность наших предпринимателей быстро адаптироваться к новым обстоятельствам в эти непростые и непредсказуемые времена. Мы также готовы и дальше поддерживать местный бизнес, помогая ему реализовать свои планы”.

Пандемия и ограничения также изменили способ организации работы компаний на местах. Например, более половины, или 51%, малых и средних предприятий в Латвии выбрали удалённую работу на условиях неполного рабочего дня, в то время как в Эстонии и Литве этим методом воспользовалось немного меньше компаний — 43% и 38% соответственно.