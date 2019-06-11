Исследование: какой торговый центр — самый популярный в Эстонии?

RAIT Faktum & Ariko провела исследование, в результате которого выяснилось, что самый посещаемый ТЦ в Эстонии — Ülemiste, а самый приятный — Tartu Lõunakeskus.
В соответствии с индексом посещений, в который входят и показатели количества посетителей и посещений, лучший по стране — Ülemiste Keskus, в Таллинне также высокими и почти равными рейтингами отличились Kristiine Keskus и Viru Keskus. Самый приятный в Эстонии — Lõunakeskus, что в Тарту, в Таллинне — также Ülemiste Keskus.
В плане торговых сетей больше всего ежедневных покупок совершалось в Maxima ja Selver.
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