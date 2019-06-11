Исследование: какой торговый центр — самый популярный в Эстонии?

В соответствии с индексом посещений, в который входят и показатели количества посетителей и посещений, лучший по стране — Ülemiste Keskus, в Таллинне также высокими и почти равными рейтингами отличились Kristiine Keskus и Viru Keskus. Самый приятный в Эстонии — Lõunakeskus, что в Тарту, в Таллинне — также Ülemiste Keskus.

В плане торговых сетей больше всего ежедневных покупок совершалось в Maxima ja Selver.