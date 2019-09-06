ИССЛЕДОВАНИЕ: Как эстоноземельцы распорядятся накопленными в пенсионном фонде деньгами

По мнению директора Союза страховых обществ Эстонии Марта Йессе, результаты опроса наглядно демонстрируют, насколько разнятся ожидания населения в отношении реформы системы накопительной пенсии. ”В то время как почти половина участников планирует продолжить вкладывание средств в свою будущую пенсию, понимая неизбежность такого подхода, вторая половина намерена изъять свои накопления. Это указывает на то, что в нашем обществе не особо доверяют системе накопительной пенсии”, — заявил Март Йессе.

”Такое недоверие обусловлено заявлениями правящих партий и журналистскими комментариями. Реальное поведение людей будет зависеть от конкретных условий вывода накопленных средств. В любом случае добровольность накопления пенсии значительно повлияет на экономику, в том числе инфляцию и уровень жизни пожилых людей в грядущие десятилетия”, — пояснил Март Йессе.

29% респондентов желают изъять свои деньги из существующей системы накопительной пенсии для самостоятельного осуществления инвестиций. 11% респондентов вообще хотят прекратить вложение этих средств и использовать накопления для покрытия выплат по кредитам и текущих расходов. При этом 77% представителей последней группы респондентов не смогли обосновать свое решение изъять средства без дальнейших инвестиций.