ИССЛЕДОВАНИЕ: Как эстоноземельцы распорядятся накопленными в пенсионном фонде деньгами

Март Йессе отметил, что в настоящее время в распоряжении пенсионных фондов находится почти пять миллиардов евро. ”Крайне важно тщательно продумать реформу накопительной пенсии, учесть все факторы риска. Жителям нашей страны нужно откровенно и однозначно объяснить, откуда государство будет в дальнейшем брать деньги на пенсионные выплаты стареющему населению, если сегодняшние обязательные пенсионные накопления будут изыматься”, — сказал Март Йессе. ”Мнение о том, что предоставление работающему человеку возможности забрать свои пенсионные накопления сегодня обеспечит ему беззаботную пенсию, не подтверждается международной практикой социального страхования и является по сути скорее мечтой”, — объяснил Март Йессе.
По оценке Союза страховых обществ Эстонии, существующую систему накопительной пенсии действительно следует реформировать, но осуществление права выхода из нее нужно еще обдумать и ограничить исключительными случаями.
В проведенном в июле онлайн-опросе ”Защищенность и отношение к услугам страхования” приняло участие 1015 человек в возрасте от 18 до 64 лет.
Союз страховых обществ Эстонии — это специализированная организация, которая объединяет всех действующих в Эстонии страховщиков, развивает страхование и практику предотвращения ущерба, а также анализирует и публикует статистику страхования. Союз страховых обществ Эстонии организует решение страховых споров через страховой примирительный орган.
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