Исследование: как электронная торговля в Эстонии изменилась всего за два года

”Еще одна определенно изменившаяся тенденция — это нормализация возвратов товара. За два года количество возвратов покупок выросло на 5%, и кривая его роста станет еще круче”„ — отметила Хейнсалу, добавив, что важные перемены заметны и категориях товаров: стабильно растет количество заказов продуктов питания и напитков (+2%), но в то же время значительно снизился объем покупки книг (-6%).
В то время как в мировом масштабе при сравнении данных исследований 2016 и 2018 годов наиболее ощутимые изменения обнаруживаются в предпочтениях, касающихся места доставки посылок, то в Эстонии этот показатель остается одним и тем же на протяжении некоторого времени. А именно, жители Европы все более активно пользуются автоматами по выдаче посылок, хоть изменения и происходят медленно, а заказанные в интернете товары в основном по-прежнему доставляются прямо на дом (84%). В Эстонии уже несколько лет используются преимущественно автоматы — именно их как место получения заказанных товаров выбрали 80% жителей Эстонии, участвовавших в исследовании.
Отчет об онлайн-шоппинге для концерна DPD составила фирма Kantar TNS. В анонимном опросе участвовали 24 328 респондентов из 21 европейской страны, включая Эстонию. В выборке участвовали люди в возрасте от 18 лет, купившие в прошлом году в Интернете хотя бы один физический предмет.
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