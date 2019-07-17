17.07.2019, 12:50

Исследование: как электронная торговля в Эстонии изменилась всего за два года


rus.delfi.ee
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Исследование: как электронная торговля в Эстонии изменилась всего за два года
Pixabay

Если еще в 2016 году 6,2% покупок всех физических товаров в Эстонии совершались через интернет, то к сегодняшнему дню их доля выросла до 8,2%, а привычки и предпочтения в электронной торговле меняются, показывает международное исследование, заказанное логистической компанией DPD.

”DPD доставляет миллионы отправлений в день по всей Европе, и при таких объемах даже незначительные изменения в предпочтениях интернет-покупателей сразу заметны и оказывают значительное воздействие, — отметила руководитель направления электронной торговли в DPD Eesti Маргот Хейнсалу. Самой сложной задачей для нас является как раз то, что все аспекты э-торговли меняются и развиваются с головокружительной скоростью, что отражается и в наших ежегодных исследованиях. В сфере доставки посылок важно задать направление развитию предпочтений в будущем и внедрять новые технологии”.

Помимо общего увеличения объемов, самой крупной переменой за последние два года можно считать появление молодых интернет-покупателей, привыкших покупать товары онлайн и делающих это в больших количествах. Молодые покупатели также отличаются более высокой требовательностью, причем во всех категориях — для них одинаково важны безопасность и дизайн интернет-магазина, обслуживание и прочие параметры. Под влиянием этого нового поколения интернет-покупателей вся электронная торговля все более массово перемещается в мобильные устройства — доля покупок, совершенных с их помощью, за два года увеличилась на 10 процентов.

Хейнсалу сказала, что, вероятно, именно поэтому покупатели все реже идут напрямую на сайт интернет-магазина и все чаще попадают в интернет-магазины через каналы социальных медиа. В странах Балтии эта тенденция наиболее характерна как раз для жителей Эстонии.

”Еще одна определенно изменившаяся тенденция — это нормализация возвратов товара. За два года количество возвратов покупок выросло на 5%, и кривая его роста станет еще круче”„ — отметила Хейнсалу, добавив, что важные перемены заметны и категориях товаров: стабильно растет количество заказов продуктов питания и напитков (+2%), но в то же время значительно снизился объем покупки книг (-6%).

В то время как в мировом масштабе при сравнении данных исследований 2016 и 2018 годов наиболее ощутимые изменения обнаруживаются в предпочтениях, касающихся места доставки посылок, то в Эстонии этот показатель остается одним и тем же на протяжении некоторого времени. А именно, жители Европы все более активно пользуются автоматами по выдаче посылок, хоть изменения и происходят медленно, а заказанные в интернете товары в основном по-прежнему доставляются прямо на дом (84%). В Эстонии уже несколько лет используются преимущественно автоматы — именно их как место получения заказанных товаров выбрали 80% жителей Эстонии, участвовавших в исследовании.

Отчет об онлайн-шоппинге для концерна DPD составила фирма Kantar TNS. В анонимном опросе участвовали 24 328 респондентов из 21 европейской страны, включая Эстонию. В выборке участвовали люди в возрасте от 18 лет, купившие в прошлом году в Интернете хотя бы один физический предмет.

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