Исследование: как электронная торговля в Эстонии изменилась всего за два года

”DPD доставляет миллионы отправлений в день по всей Европе, и при таких объемах даже незначительные изменения в предпочтениях интернет-покупателей сразу заметны и оказывают значительное воздействие, — отметила руководитель направления электронной торговли в DPD Eesti Маргот Хейнсалу. Самой сложной задачей для нас является как раз то, что все аспекты э-торговли меняются и развиваются с головокружительной скоростью, что отражается и в наших ежегодных исследованиях. В сфере доставки посылок важно задать направление развитию предпочтений в будущем и внедрять новые технологии”.

Помимо общего увеличения объемов, самой крупной переменой за последние два года можно считать появление молодых интернет-покупателей, привыкших покупать товары онлайн и делающих это в больших количествах. Молодые покупатели также отличаются более высокой требовательностью, причем во всех категориях — для них одинаково важны безопасность и дизайн интернет-магазина, обслуживание и прочие параметры. Под влиянием этого нового поколения интернет-покупателей вся электронная торговля все более массово перемещается в мобильные устройства — доля покупок, совершенных с их помощью, за два года увеличилась на 10 процентов.

Хейнсалу сказала, что, вероятно, именно поэтому покупатели все реже идут напрямую на сайт интернет-магазина и все чаще попадают в интернет-магазины через каналы социальных медиа. В странах Балтии эта тенденция наиболее характерна как раз для жителей Эстонии.